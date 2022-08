Convive Christian con leyendas

Francisco López/El Diario

Chihuahua.- A sus 17 años, Christian Chávez tiene sus metas bastante claras; pues pese a su corta edad, ella sueña con ser una bailarina profesional y participar en las Olimpiadas del 2028 en Los Ángeles, California en la disciplina de Breaking, un estilo de baile urbano que se originó en el barrio neoyorquino del Bronx en la década de 1970.

“Es importante tener los pies en la tierra, saber de dónde vienes y siempre apoyar a las demás personas; es muy difícil, en realidad se necesita mucha disciplina. Mucha gente cree que es muy fácil pero no, es necesario no olvidar las metas personales”, expresó Christian.

Ella, inició a bailar desde que era pequeña puesto que su madre, también fue bailarina.

“Mi mamá también bailaba, así es que, prácticamente desde que nací la danza estuvo en mi vida. Ella siempre estaba en ese ambiente, daba clases y tomaba clases y yo veía como lo hacía y también lo intentaba”, cuenta Christian.

Fue a los ocho años, cuando la adolescente notó que tenía potencial y cuando el baile le empezó a gustar más de lo normal.

“Ahí comencé a meterle muchas más ganas, bailaba jazz y contemporáneo y bueno, poco a apoco, fui aprendiendo más acerca del baile”.

MOMENTO DECISIVO

Posteriormente, la academia a la que Christian acudía cerró sus puertas y justo en ese momento, ella decidió retirarse de la danza.

“Yo crecí mucho, seguía siendo una niña normal pero todavía no tenía mis metas muy definidas; justo ahí, yo le dije a mi papá que ya no quería bailar, esto, por que era un ambiente de mucha competencia y había mucha presión”.

Según lo que narra Christian, en ese momento de su vida, ella quiso renunciar ya que todo tenía que ver con concursos y ella quería disfrutar el baile, hacerlo por que en realidad le apasionaba; sin embargo, su papá no la dejó.

“Cuando le dije a mi papá que renunciaría, él me dijo que no, que yo tenía mucho talento y que debía seguir con el baile, básicamente él me obligó a no dejarlo, lo cual, ahora se lo agradezco”.

Fue justo en ese momento, en el que su padre le abrió a Christian una academia de baile para que ella pudiera ensayar ahí y pudiera explotar su talento.

“Mi papá y yo iniciamos con esta escuela de baile llamada CDT (Comunnity Dance Training) y bueno, este es un lugar para todas las personas: niñas, niños, adolescentes y adultos, todo el que quiera aprender a bailar, aquí puede hacerlo”, explicó Christian. Luego de la apertura de su academia, ella comenzó a aprender a bailar Hip Hop y aunque al principio, fue muy difícil, poco a poco fue agarrándole cariño.

“Mi papá me introdujo en la cultura del Hip Hop, luego, ya empezó a gustarme demasiado; ahí se hizo un balance con lo que yo ya sabía bailar y comencé a forjar más”.

Actualmente, Christian baila Jazz, Contemporáneo, Heles, Popping, Llocking, House, Breaking, Acrobacia, New Style, Jazz Funk, entre otras.