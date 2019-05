Convive Narro con militantes del PRI

Chihuahua.- José Narró en su visita a esta capital, declaró que el Partido Revolucionario Institucional que existe mucho trabajo por hacer al interior del partido y que existen inconformidades que deben ser atendidas.



El ex secretario de Salud Federal, expuso que ha recorrido varias regiones del país en el que ha encontrado que existe una militancia comprometida con los ideales del partido.



Añadió que existe orgullo en la gente que se siente priista, a pesar de que existe una división que ha sido clara en varios rubros. Destacó que dentro del PRI se ha encontrado reclamos y enojo pero también ganas de trabajar.



Narro expuso que en el país existe el reclamo de decir basta a la corrupción, a las peores prácticas que se pueden tener, así como otros vicios. "Basta al acoso y la violencia a las mujeres", dijo.



Respecto a la imagen de César Duarte declaró que existen problemas que se tienen que reconocer, como la corrupción. Enfatizó que si les ha afectado está situación relacionada con el ex mandatario. "El penoso tema de la corrupción es de algunos priistas, que son los que tienen que dar la cara", añadió.



Al ser cuestionado sobre el trabajo de Javier Corral dijo que el no puede hacer señalamientos ya que de eso deben hablar quienes viven en Chihuahua.



Añadió que es poco tiempo para evaluar el trabajo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero expuso que si le preocupa que de país pierda en federalismo.