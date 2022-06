Convocan a primera marcha nacional indígena LGBT

Chihuahua, Chih.- Por primera vez en el estado, el próximo sábado 4 de junio en punto de las 15:00 horas, se realizará la marcha LGBT indígena, la cual partirá de la Glorieta de Pancho Villa y culminará en la Plaza del Ángel.

Lo anterior, tiene como objetivo principal, visibilizar las problemáticas de la comunidad Rarámuri, así como la búsqueda del respeto a los derechos humanos con base en la igualdad, sin distinciones y el principio de la no discriminación.

La marcha, está bajo la organización del Comité Estatal Napawiká Tomojé Rarámuri Chihuahua, la cual tiene como lema :"Muéstrame tu hermandad no tu rechazo".

Al término de la caminata, se llevará a cabo, una ofrenda tradicional en la estatua de la "Mujer rarámuri" y posteriormente, se procederá a la fiesta de celebración la cual tendrá grupos musicales indígenas como 'Los humildes de la Sierra', Cristina Rayo y el grupo Rojisopoli, además, de la venta y exhibición de artesanías.

"Los casos de discriminación por preferencias sexuales en la Sierra abundan, pero con nuestro matrimonio se abrió un poquito el tema en las comunidades, queremos que ya no tengan miedo, que no los ataquen y que no los discriminen más", expresó Royer Aguirre, presidente del Comité Estatal.

Esta marcha, también se hará por primera vez a nivel nacional.