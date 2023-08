Coparmex siempre golpea al gobierno de AMLO: Castrejón

El diputado presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso local David Óscar Castrejón Rivas respondió que ante las declaraciones hechas por el presidente de Coparmex, Salvador Carrejo Orozco, en el sentido de que pudiera darse una ruptura entre la federación-estado por el conflicto de los libros de texto de la SEP; se trata de dichos que no tienen fundamento.

“Es algo natural que Coparmex de ese tipo de opiniones, para mí es como una especie de sindicato blanco que ha siempre apoyado los gobiernos neoliberales e incluso el principal representante (José Luis Barraza), fue líder de las agrupaciones empresariales del país.

Le vendieron incluso Aeroméxico y busco ser gobernador de Chihuahua de manera independiente con un tremendo fracaso.

Igual que Enrique Terrazas, no es raro esas declaraciones, ellos actúan con intereses personales y no con intereses del Estado con tal de golpear el gobierno de Andrés Manuel no les importa hacer o decir cosas que le afecten a los chihuahuenses”; mencionó el diputado de Morena.