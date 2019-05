'Corral es cobarde al usar fuerza pública vs ejidatarios'

Chihuahua.- “El gobernador del estado, Javier Corral Jurado, actuó de una forma cobarde y represora al usar la fuerza pública en contra de ejidatarios y habitantes de Sacramento para obligarlos a pagar peaje", señaló el senador por Morena Cruz Pérez Cuéllar, al reprochar el actuar de las autoridades estatales que, en vez de privilegiar el diálogo, utilizan prácticas aprensivas, dijo.



Lo anterior, luego de que agentes de la Comisión Estatal de Seguridad, detuvieron y golpearon a varias personas del ejido Sacramento cuando intentaron rescatar la ruta para el 'libre tránsito' de los habitantes de aquel sector de la ciudad para que dejen de ser víctimas de violación a sus derechos con el cobro obligatorio de la Caseta Sacramento.



Además, se solidarizó con el diputado local Miguel Ángel Colunga, de Morena, y Karen Mora ex funcionaria del Congreso del Estado, así como con los ejidatarios detenidos que fueron víctimas de agresiones y detención arbitraria durante el aprensivo y autoritario actuar de las autoridades estatales.



Por tal motivo, el senador morenista, hizo un llamado enérgico al gobernador Javier Corral y a las autoridades encargadas de la seguridad, para que dejen de violentar los derechos de los ciudadanos que sólo buscan el reclamo justo de 'libre tránsito'.



De la misma manera, Pérez Cuéllar, exigió la liberación inmediata de los detenidos y se comprometió a llevar este asunto ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para buscar una solución y dar puntual seguimiento a las deshonrosas prácticas del gobierno estatal.



"Lo que buscaremos es denunciar para que se les de 'libre tránsito' porque es muy grave que el gobierno no cumpla con su palabra de no generar cobro a quienes habitan en esa zona para que no paguen la caseta puesto que ahí viven y se está violando su derecho constitucional", indicó el senador chihuahuense.



Agregó que es un tema que se debe de conocer en todo el país y “se debe quitar la máscara al gobierno de Chihuahua con esta doble moral, que por un lado pide diálogo y por otro reprime a los ciudadanos cuando exigen sus derechos”.