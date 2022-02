Corral, involucrado en peculado y fraude

Juan Alanís/El Diario

La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) están dando seguimiento a diversas investigaciones en contra del exgobernador Javier Corral Jurado, aseguró ayer la mandataria María Eugenia Campos Galván.

Informó que existen varios expedientes, tanto en el ámbito penal como administrativo, por “presuntos actos de corrupción cometidos durante el quinquenio pasado”, específicamente por Javier Corral.

La gobernadora indicó que en materia penal se investiga la participación del exgobernador en delitos como peculado o desvío de recursos y fraude, por los que deberá de “dar la cara” en caso de que se compruebe su responsabilidad.

La SFP y la Fiscalía tienen en sus manos varias denuncias. El señor tiene un montón de expedientes ya, por violencia de género, fraude, desvío de recursos, peculado: Muchísimas cosas ya por lo que sé. Por algo el gran simulador dará la cara como el gran simulador que es, a ver si da la cara”, expresó Campos Galván.

La mandataria dijo que aún no se ha cuantificado el monto del quebranto que representan estas denuncias, ni tampoco dio detalles sobre los casos que se han encontrado.

Por su parte, el fiscal General, Roberto Fierro Duarte, se reservó hacer declaraciones sobre los expedientes. También se buscó a la secretaria de la Función Pública, María de los Ángeles Álvarez Hurtado, pero no hubo respuesta.

Cabe recordar que el 20 de mayo de 2021, poco antes de dejar el cargo, Corral Jurado aseguró que pocos gobernadores como él podían afirmar que desempeñaron su cargo con honestidad. “Lo que les quiero decir con toda claridad es que van a ver saliendo de este Palacio a un gobernador honesto... tengo mi conciencia tranquila.

“A mí en materia de investigaciones me hacen los mandados porque me he conducido con una honestidad intransitable, van a extrañar a un gobernador honesto, lo van a extrañar”, dijo en ese momento.