‘Corral no estaba listo para gobernar’

Chihuahua— El 30 de abril de 2016, cuando Javier Corral Jurado aún era candidato a la gubernatura de Chihuahua, dijo que su gobierno tendría cercanía con los municipios y que retomaría el tema de la seguridad que los ciudadanos demandaban. Esa fue una de las muchas promesas que quedaron en el tintero del quinquenio que fenece en manos de Corral, mismo que durante este tiempo evadió reiteradamente los compromisos adquiridos con una ciudadanía ávida de atención por parte de la autoridad.

Cinco años después, esa misma ciudadanía puede dar cuenta de que los compromisos quedaron solo en eso y que más allá de que la obra pública de relevancia sea nula, que el sistema de salud esté colapsado, los indígenas a los que prometió inclusión olvidados, la corrupción que fue su estandarte hoy pulula, la operación justicia un fracaso, la inseguridad se encuentra en niveles escandalosos y la muerte convertida en el pan de cada día. Más allá de eso, Corral desperdició la oportunidad que los chihuahuenses le dieron para cambiar el rumbo del estado y concretar obras y programas que redundaran en una mejor vida para los habitantes. Corral desperdició todo.

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en su página 3, exhibe la siguiente frase: “Larga noche, dormimos sin soñar, con la esperanza marchita. Nos dimos la mano, despertamos...y volvimos a creer: un nuevo amanecer para Chihuahua”. El quinquenio corralista se quedó en las primeras dos palabras: larga noche…

“Necesita someter, avasallar, que lo aplaudan”

Luis Villegas Montes, magistrado en el Poder Judicial, dice que Corral no incumplió obras sino que incumplió en general y el colapso en el que se encuentra la administración, es solo un reflejo de la personalidad de un excelente tribuno pero pésimo gobernante.

“El balance general de gobierno es que Javier incumple en general, con absolutamente ningún compromiso porque al final del día todo gira en una visión personalísima de Javier en los términos en los que él lo entendía y que fueron abusivos. El poder judicial en manos de Corral fue maltratado de una manera brutal para poder conseguir los objetivos que se había planteado. La intervención de Lucha Castro y Jiménez Castro fueron lamentables. Como nunca antes el poder judicial se sometió al ejecutivo”, dice Villegas.

Abunda en que lo ocurrido en el Poder Judicial es el único signo porque lo demás es un colapso total, reflejo de un hombre con formación legislativa pero sin visión real de lo que es una administración, incapaz de entender el liderazgo y que requiere del aplauso para sentirse cómodo.

“Hay un colapso en la administración en general: impartición de justicia, salud, trabajo, finanzas, porque en realidad todo eso refleja una personalidad. Más allá de lo que cumple o no cumple, tiene que ver con el ejercicio de gobierno de un hombre que no estaba preparado para ser gobernador. Venía de una formación legislativa exclusivamente sin una visión real de lo que era una administración pública, sin entender lo que es un liderazgo porque Javier es incapaz de poder ejercerlo, él necesita someter, avasallar, que lo aplaudan, que lo lauden, necesita el aplauso público para estar cómodo. Y evidentemente en una administración no hay forma de que esto ocurra”.

A pesar de que en el gabinete hay gente íntegra, preparada y bien intencionada, dice Villegas, nadie logró destacar porque con Corral no se puede demostrar que saben más que él.

“Cuando él apabulla, vitupera, disminuye, cuando limita a su gabinete este se echa para atrás. Por eso encontramos gente que hace su trabajo más o menos de la mejor manera, como pueden porque no deben demostrar que saben o pueden más que él porque Javier no lo tolera. Esa gente no brilló porque el gobernador no quiso, porque lejos de facilitar su labor los somete, los oprime”, asegura.

En cuanto a las promesas de campaña, dice el entrevistado, estas solo fueron una estrategia mediática y electorera que prendió entre los ciudadanos en ese momento cansados del sexenio de César Duarte.

“En el 2016 lo único que buscaba Corral era aprovecharse del rechazo a Duarte, la gente estaba harta de tal suerte que él lo único a lo que se comprometió fue a la cacería de los personajes de la administración pasada. No cumple con sus promesas porque hay un divorcio entre su propuesta de campaña que era meramente electorera y lo que él hace como gobernador”.

Para Villegas, Corral es un hombre inteligente y hábil desde tribuna, porque allí es fácil, puede lucir lo que se dice, lo que se propone pero no se enfrenta al acto de gobernar. Aunado a lo anterior, la soberbia lo inhabilita por completo para dirigir un cargo de la envergadura de una administración pública.

“Es improvisado completamente. Tiene mucha experiencia parlamentaria pero eso no te prepara para ser gobernante ni administrador. Además no es un hombre ilustrado, que viaje, que se cultive. Lo que aprendió hace 20 años allí se quedó, no ha evolucionado. Carece de habilidades para gobernar y herramientas para administrar. Y por otro lado esa soberbia y endiosamiento de su persona lo hacen completamente inhábil para gobernar”.

En cuanto al distanciamiento existente entre el mandatario y la ciudadanía, Villegas asegura que no hay tal simplemente porque nunca estuvo cerca y llegó a dirigir un estado desconocido para él en términos reales.

“Javier no toma distancia de los ciudadanos, simplemente nunca estuvo. Viene después de estar 20 años en México a un estado que no conoce. Poner a Lucha Castro -que es el epítome de la mala práctica jurídica, del exceso, el abuso- en el Poder Judicial es una muestra de ignorancia brutal. Ha habido gobernadores malos y entre ellos Corral porque lo único que tendría que haber hecho era gobernar y no lo hizo”.

En resumen, dice Villegas Montes, no había intención real de cumplir las propuestas de campaña, la promesa de perseguir a Duarte intenta seguirla pero lo hace de mala manera y la administración está colapsada debido a la incapacidad del aun mandatario para ejercer un liderazgo.

“Primero creo que la propuesta de campaña de Javier solo fue electorera, no tenía una verdadera pretensión de cumplir. Segundo: la única promesa fue la persecución de Duarte y su séquito y trata de llevarla hasta sus últimas consecuencias pero creo que lo hace de mala manera; para eso sojuzga y somete al Poder Judicial para obligarlo concretamente a través de Lucha Castro y Jiménez Castro, de que avancen investigaciones que iban cojas, hechas a modo, mal hechas, apresuradas. Creo que es lo único que medio cumple y reitero, creo que ahí estaba la intención pero no tiene con qué, no le ayuda la fiscalía en esa pretensión. Tercero: hay un colapso generalizado en la administración derivado de su personalidad. En resumen Javier no cumple con las promesas porque son meros instrumentos electoreros que aprovechan una coyuntura y que desafortunadamente, dada su incapacidad para ejercer un liderazgo a partir de sus traumas, filias y fobias enfermizas, tenemos este resultado en una administración que hace agua por todos lados”, puntualiza.

“Lo mejor de Corral es que su sexenio sólo duró cinco años”

El académico, filósofo y escritor Rafael Soto Baylón, señala que el estado de Chihuahua ha sido víctima de la mala suerte que se ha hecho presente a través de sus gobernantes y las consecuencias de su actuar como la violencia, el despilfarro y hasta la necedad.

“Chihuahua ha sufrido una mala suerte política ya que de los últimos gobernadores el mejor o el menos peor es Patricio Martínez, y eso que no estábamos de acuerdo con su estilo personal de gobernar. Pero de ahí para adelante con Reyes Baeza la violencia se desató sin límites. Con César Duarte fue el despilfarro y posiblemente peculado pero también la necedad. Y el aún gobernador Javier Corral pues hace que extrañemos a quienes lo antecedieron en Palacio”, indica Soto y agrega que el personaje en cuestión tuvo enfrentamientos inútiles con diversos sectores de la sociedad.

“Es un hombre belicoso que se peleó con el sector educativo de todos los niveles, con los periodistas y diversos medios de información. Gastó dinero para promover su imagen en un canal que nadie ve. Dio nacimiento a un periódico que se sabía sería un fracaso. No intervino en el asunto de los productores de Delicias en el tema del agua. Dio protección ilimitada a quien no debía, versus Lucha Castro. Una persona como él, autodenominado demócrata, intervino con toda la fuerza del gobierno del estado para imponer a su candidato. Luego de que éste fuera derrotado, no reconoció su fracaso y dirigió las baterías de justicia del estado en contra de la hoy gobernadora electa”.

En lo que a obra pública se refiere el académico señala que hay pobreza al igual que ocurre con la relación con sus gobernados.

“La obra pública es muy pobre, las relaciones con la sociedad chihuahuense son un verdadero fracaso, su imagen está muy deteriorada. Y es una verdadera lástima porque teníamos confianza en un gobierno justo, honesto, eficiente. Pero no, ahí están bastantes feminicidios que ni siquiera sabemos si están siendo investigados y los cientos de muertes que año con año se presentaron. Lo mejor de Corral es que su sexenio sólo duró cinco años”, enfatiza.

“Desperdició por completo el capital político”

Por otra parte el académico y psicólogo social Arturo Limón, señala que Javier Corral desperdició por completo el capital político que se le entregó en la mano, incumplió con los jóvenes a quienes les prometió reducir colegiaturas, no hizo obra pública, nunca entendió lo que significa gobernar y la dimensión de esa tarea lo sobrepasó.

“Los gobiernos trascienden por sus obras y si no hay obras de trascendencia social, cultural, o deportiva pues no queda nada. Aquí hubo una distorsión de la tarea de gobierno, no se trata de ser el señor de una villa sino el servidor de todos en la villa. Desperdició un gran bono que le había dado el hartazgo ciudadano, llegó con un capital que pusimos en su mano y perdió su oportunidad. Además nunca tuvo claro el nivel de su investidura con toda la responsabilidad que significa ser gobernador. Se trata de servir a todos los ciudadanos de diversas y múltiples formas. Salta a la vista que no hay obra pública. En otros gobiernos la obra se dejó ver, incluso en el de Duarte. Criticábamos en su momento que se goteaba el palacio de justicia pero allí estaba el palacio de justicia, aquí se nos goteó el quinquenio y no llegó a tener ese flujo de servicio, trabajo y entrega a la ciudadanía”, dice Limón.

La única evaluación posible señala el académico es que se puede debatir en una tribuna pero también enmudecer ante las demandas de una ciudadanía que requiere soluciones.

“Creo que la evaluación que podemos hacer es que no se cumplió la expectativa con la que fue electo. Una cosa es debatir, se reconoce que es un tribuno eficiente, pero que puede enmudecer ante su actuar. Una cosa es expresar intencionalidad desde una tribuna pero otra cosa es salir a las comunidades a gastar suela, sentarse con los menos afortunados y buscar soluciones con los desposeídos y los que son avasallados por un poder injusto. La dimensión de la tarea lo excedió por el no entendimiento cabal y la comprensión de lo que significa gobernar: ordenar, regular, servir, soñar, hacer cosas diferentes. Otros gobernantes trascendieron por su obra ¿Dónde está la obra pública de Corral?”, cuestiona.

5º Informe: promesas y realidades

Este día, el Centro de Convenciones y Exposiciones, será el escenario en el que el gobernador Javier Corral Jurado rindá su quinto y último informe de actividades. En este evento, según sus propias palabras, abordará lo que se hizo en el último año de gestión y durante su administración estatal que concluye el próximo 7 de septiembre. Antes de despedirse de medios y funcionarios, aseguró que estaban cerrando el año inaugurando obras en todo el estado, por lo que eso será parte de las actividades de fin de administración. Pero, ¿Qué cuentas rendirá Corral a los chihuahuenses?

PROMESAS Y REALIDADES (PyR)

1.P: Niñas, niños y adolescentes: Lograr que niñas, niños y adolescentes de Chihuahua tengan garantizada una vida plena de derechos, oportunidades y libertades para su desarrollo.

R: Los menores de edad han sido víctimas de secuestros, tráfico de menores, corrupción de menores y trata de personas. Basta recordar casos emblemáticos como el de Alondra o Camila.

2. P: Jóvenes: Atender sus demandas e intereses, así como apoyarles para su desarrollo pleno, sin importar ideología, gustos, género, estrato social o cultural.

R: Chihuahua ocupa el 3er lugar nacional en abandono escolar en el nivel medio superior con un promedio del 14.1 por ciento según datos de la SEP. La mayoría de los jóvenes dejan la escuela por falta de recursos económicos. La pandemia agravó la situación.

3. P: Mujeres: Defender su derecho humano a una vida digna y libre

de violencia es nuestro compromiso primordial.

R: Chihuahua se ubica en el 6º lugar a nivel nacional en materia de feminicidios registrados solo en el 2021, según informe del SESNSP. A pesar de eso, la solicitud de alerta de Género lleva más de 2 años y aún no se ha decretado

4. P: Pueblos indígenas: Combatir la marginación, la discriminación y el abandono de los pueblos originarios de Chihuahua

R: Los indígenas de la tarahumara son víctimas de despojo de sus tierras y del desplazamiento forzado a partir de la presencia del crimen organizado. En las ciudades viven hacinados, sin empleo y sin servicios básicos, informa la parroquia de la tarahumara.

5. P: Seguridad Pública

R: La violencia se incrementó, resurgieron delitos como el secuestro, desaparición forzada, trata de personas, extorsión, masacres, etc. A la fecha se han contabilizado más de 11 mil asesinatos en la entidad.

6. P: Corrupción: A todo aquel que sea descubierto en mi Gobierno en actos de corrupción, saqueo, robo hormiga, será conducido a la justicia sin protección especial, así sea mi colaborador más cercano, mi asesor principal o mi compañero de hace muchos años en el partido

R: Pese a pruebas de corrupción, protege a sus funcionarios, como en el caso de la red que operó en Comunicación Social para favorecer con contratos millonarios a servidores públicos y sus familiares. Antonio Pinedo adjudicó directamente 4.9 millones de pesos a la empresa Xtreme Sports, propiedad de la pareja de la administradora de esa oficina, Araly Cristina Paulina del Rocío Licón Atilán, cuñada de Pinedo Cornejo. Pinedo sigue prófugo.

7. P: División de poderes

R: El gobierno manipuló datos del Congreso para cobrar impuestos, impuso dos veces auditor superior y desbancó a Rodolfo Leyva del Ichitaip aunque finalmente este ganó la batalla legal.

8. P: Respeto a la independencia y soberanía del Poder Judicial.

R: Lucha Castro fue impuesta en la Judicatura. Para la Suprema Corte las reformas impulsadas por Corral en noviembre de 2016 para modificar el funcionamiento del Poder Judicial, vulneraron los principios de división de poderes, autonomía e independencia judicial.

9. P: Debemos corregir el modelo de policía. La coordinación con los municipios será fundamental para lograr una incidencia delictiva por abajo de la media nacional.

R: Juárez es uno de los municipios más violentos a nivel nacional. Chihuahua capital se ubica entre las entidades con alta incidencia feminicida. Cuauhtémoc lidera estadísticas nacionales sobre desapariciones forzadas. Las bandas criminales se disputan el territorio estatal llevándose en los enfrentamientos la vida de los policías.

10. Sistema de Transporte: Implementar un sistema de transporte que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y que integre sistemas no motorizados, dándole prioridad al peatón.

R: El sistema de Transporte en la capital sigue en las mismas condiciones en las que estaba al término de la pasada administración. Las nuevas rutas troncales nunca se concretaron y las rutas alimentadoras operan con unidades en pésimas condiciones.