Corral tiene una obsesión conmigo: Gutiérrez

Chihuahua.- La posición de Alejandro Gutiérrez como ex secretario general adjunto del PRI nacional, resulta atractivo para el gobernador Javier Corral para abanderar su supuesta causa anticorrupción ante medios nacionales.

Así lo planteó el propio priista, acusado de peculado agravado y quien en próximas fechas recibirá sentencia por un Tribunal de Enjuiciamiento, en la que podría alcanzar hasta 12 años de pena de cárcel.

En una rueda de prensa durante el tiempo de receso para que se pronuncie el tribunal, Gutiérrez y sus abogados acusaron de una persecución política en contra.

Todo ello por la investigación que se extendió a la familia del imputado y a dos de los defensores.

"Hay una obsesión conmigo", expresó el priista.

En caso de recibir sentencia condenatoria, todavía no recibiría cárcel hasta que individualicen la pena,y para ello habrá varios recursos jurídicos.

"No va a haber una resolución justa. Vamos a terminar en instancias federales y ahí no tengo duda de que voy a ser absuelto", apuntó Gutiérrez.