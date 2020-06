Costaría hasta $500 eliminar el cobro de aire a usuarios de la JMAS

@JMASChihuahua

Chihuahua.- Alrededor de 500 pesos tendrían que invertir usuarios de agua para eliminar el cobro de aire en los medidores, informaron a El Diario fontaneros consultados al señalar que esto se puede hacer instalando una válvula expulsora de aire.

Asimismo detallaron que la tecnología usada por la Junta Municipal de Agua no prevé esta eliminación de cobro injusto, pues incluso cobra el agua cuando regresa al tinaco.

Según explicaron los medidores arcaicos e incluso los más nuevos no incluyen medidas para excluir este tipo de cobros debido a que los más precisos llegan a tener costos más elevados, con lo que el cobro de aire que han denunciado en Chihuahua incluso importantes cámaras empresariales como Canaco a los negocios que forman parte de su agrupación afirmaron expertos son una realidad.

“Para evitar estos cobros que pues sí, son injustos se necesita instalar una válvula expulsora de aire, pero eso va a costo del cliente. La válvula está entre 200 o 250 pesos, más la mano de obra que puede estar en 200 o 300 pesos. Pero pues eso tendría que ser una inversión del cliente”, señaló uno de los fontaneros consultados.

firmó que otro de los asuntos que tiene que ver con cobros desmedidos es que cuando el agua de los tandeos deja de llegar el agua del tinaco se devuelve y en este paso también se hace otro cobro como si fuera agua que llegara nuevamente.

Por lo anterior si bien expertos consideraron que los cobros no deberían ser de esta manera, pues hay muchas personas que están pagando agua que no llega o que no han utilizado comentaron que la Junta de Aguas no haría este tipo de inversión para hacer más precisos los cobros, con lo que esto representaría un gasto extra para los usuarios interesados en resolver esta problemática ante la gran cantidad de sectores que reciben el servicio por medio de tandeos.