Costaron dos millones cámaras 'que no aguantan'

El Diario

El secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Gilberto Loya Chávez, señaló que las cámaras de solapa adquiridas por el gobierno anterior por más de 2 millones de pesos para la División de Policía Vial no pueden ser usadas de manera permanente por los agentes, ya que la pila con la que cuentan dura menos que el turno laboral.

Lo anterior luego de que el director general de Movilidad y Cultura Vial, César Komaba Quezada, señalara que se detectó que los policías no encendían sus cámaras.

Explicó que la batería de estos aparatos es de cuatro horas, cuando el turno diurno va de las 6:00 am a las 7:00 pm y el nocturno de 7:00 pm a 6:00 am. Es decir, las cámaras no soportan ni siquiera media jornada laboral.

“Hay un problema con esas cámaras desde el momento de su adquisición y es que la pila con la que cuentan no aguanta el turno laboral de los elementos. A raíz de eso, se dijo a los elementos que deberían encenderla cada que tienen una intervención. Yo creo que el diseño de la tecnología estuvo mal pensado”, declaró.

En este sentido, el funcionario dijo que buscarán las alternativas más viables para solucionar el problema y que los elementos puedan mantenerlas encendidas durante todo el turno y no sólo cuando llegan a tener alguna detención.

“Habrá que ver de qué manera se corrige porque debe ser como un radio; es decir, sería impensable que un oficial de policía tenga que prender su radio cada que necesite hablar y siempre tenerlo apagado por el tema de la pila”, dijo.

En noviembre de 2018, la División de Policía Vial incorporó 150 cámaras de solapa donadas por la empresa Sisco para sus elementos. En su momento, el comisario jefe de la corporación, Javier Palacios Reyes, aseguró que cada aparato tenía un tiempo de grabación continuo de más 12 horas, es decir, la totalidad de cada turno, y que el material filmado podía almacenarse hasta por 30 días. Posteriormente, en enero de 2021, el entonces gobernador Javier Corral hizo entrega de 400 cámaras de solapa para agentes viales, las cuales fueron adquiridas con inversión de más de 2 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).