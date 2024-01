Costaron viajeros 10.6 mdp al Estado

Cerca de 10 millones 611 mil pesos fue lo que invirtió el Estado en materia de salud durante el año anterior en beneficio de población migrante, con lo cual fueron atendidas 4 mil 835 personas en condición de movilidad, informó el secretario de salud, Gilberto Baeza Mendoza.

El funcionario expresó que los padecimientos más frecuentes por los que se atendió a esta población en tránsito estuvieron relacionados principalmente a problemas respiratorios, sobre todo durante la temporada invernal que sigue presente.

Asimismo los problemas estomacales son el segundo padecimiento por el que más solicitan la atención médica ya sea en Centros de Salud y hospitales. Estas están relacionadas enfermedades diarreicas, en adultos problemas intestinales, así como problemas bucales. También en materia de salud mental reciben personas por trastornos de ansiedad.

Otros de los padecimientos recurrentes son reacciones alérgicas, se solicitan curaciones, incluso por ataques con arma blanca y fracturas, detalló Baeza.

Señaló que en este promedio se encuentran los que se atendieron a principios del año pasado 2023, víctimas de quemaduras por el incendio en la Estación Migratoria en Ciudad Juárez; Así como también a las personas que sufrieron un ataque en meses pasados en la frontera, dijo.

“Estamos atendiendo a esta población y la seguimos atendiendo. No hemos tenido mayores complicaciones. Pero bueno, otra vez lo comento que sin la intervención del gobierno federal, este problema se pudiera agravar también en material de Salud, por lo que la Federación tiene que hacer lo que le corresponde, y no me refiero exclusivamente al tema de Salud, sino al tema global con la migración, porque bueno, nos deja muchas veces solos y hemos logrado hacer frente por instrucción de la gobernadora, pero también debemos de precisar que la obligación de la Federación tampoco ha sido tan puntual”, condenó.