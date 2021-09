Crece campamento de indigentes en la Pacheco

Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario

Chihuahua.– Repatriados de diferentes estados y personas locales en situación de calle han formado una pequeña comunidad en el terreno que se encuentra a un lado del puente de la Avenida Pacheco, justo frente a las instalaciones de la empresa Interceramic.

Casas de hule y cartón sostenidas con cuerdas atadas a los árboles, destacan entre la hierba crecida del predio, en donde algunos llevan meses y han adaptado su improvisación con piedras y otros materiales que procuran para su sobrevivencia.

“Mire, uno no tiene nada y todavía vienen y le roban” comentó uno de los habitantes, quien consiguió una silla para descansar luego de las duras jornadas diarias por conseguir los medios de subsistencia.

En los márgenes de las frágiles viviendas se observan las piedras colocadas para delimitar los fogones con los que se calientan por la noche y cocinan durante el día, siempre y cuando no sea día de intensas lluvias, cuando ni siquiera pueden dormir y terminan mojados por completo. Todavía no saben si pasarán el invierno en estas condiciones o buscarán alguna tapia en otros sectores.

La mayoría cocina en utensilios viejos obtenidos por donaciones y hasta en latas de chiles cortadas, que sirven para calentar agua o preparar rústicos potajes compuestos de verduras de desecho de la Central de Abastos.

La concentración de esta comunidad tiende a crecer, y hasta el momento entre ellos mismos se identifican algunos como repatriados, otro hombre originario de Sinaloa quien camina con dificultad apoyado en muletas, entre otras personas en situación de calle originarios de diferentes puntos del estado.

“No me puedo mover mucho porque cuando llego ya están dormidos aquí adentro, sobre todo los tarahumaritas que ya no se quieren salir y hasta se enojan cuando uno no les puede dar quebrada”, expresó Mario, repatriado originario de Juárez.

Aseguró que en medida de lo posible viven en armonía y que hasta la fecha no han molestado a nadie ni nadie los ha molestado. “A veces el compa de enseguida se sale porque tiene el techo muy bajo y a estas horas no aguanta el calor”, continúa, mientras por la avenida pasan los carros a prisa y el sol de mediodía cae a plomo.