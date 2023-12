Crece furor del ánime y manga

Gabriel Ávila/El Diario

Chihuahua, Chih.- Artículos como mangas, figuras de ánime, cómics, películas de ciencia ficción, Star Wars, han tenido un incremento en el gusto de la gente, por lo que los encargados de tiendas especializadas reconocieron que esta temporada decembrina, muchos acuden para comprar algo y dar como regalo de Navidad.

Uno de los establecimientos más especializados es la tienda “Panini”, ubicada en la calle Aldama, entre Cuarta y Sexta en el Centro de la ciudad, donde lo más solicitado son las historietas o cómics asiáticos, que son siempre buscados por los fanáticos de este artes también llamados “otakus”.

Para este temporada navideña, notaron un incremento en demandas de varios artículos como colecciones completas de algún manga, figuras decorativas de colección de personajes conocidos como “Funkos”, también las de acción de marcas como “Marvel”, “DC” o “Star Wars”, además de las siempre solicitadas estampillas.

Lo más popular son las piezas que tienen que ver con mangas o ánimes actuales como “Demon Slayer” o “Kimetsu no Yaiba”; “Attack of Titans o Shingeki no Kyojin”; “Chainsaw Man”. Estos, son principalmene adquiridos por menores de 18 años, adultos jóvenes, incluso varios infantes.

Títulos más clásicos como “Naruto”, “Bleach”, “One Piece”, es más solicitado por aquellos de entre 20 y 30 años en delante, mientras que “Dragon Ball”, “Saint Seiya”, “Death Note”, por poner ejemplos, son más solicitados por padres que van con sus hijos o adultos un poco más maduros e incluso 40 o 50 años.

También, la popularidad de los cómics estadounidenses se mantiene, principalmente por las películas animadas y los universos cinematográficos, que detonan el gusto por la lectura de las historietas.

Esto, también ocurre con los ánimes, que gracias a plataforma sdestr ea ming como“netflix ”, “Cru ch yroll”,g en eran gusto en las nuevas y viejas generaciones, que buscan los mangas.

Debido a que ya no es tan buscado los DVD’S o Blu’-ray, al tener más accesibilidad a Internet, la dinámica es ofertar figuras de acción o funkos de personajes favoritos; piezas coleccionables, artículos similares y de decoración.

También, la siempre querida saga de Star Wars continúa entre la fanaticada, pero aunque hay mercancía de la última trilogía, los gustosos suelen preferir todo lo relacionado a las clásicas primeras tres películas de George Lucas; incluso, también las precuelas y series más aclamadas como “The Mandalorian”.

La tendencia hacia los cómics y artículos coleccionables ha crecido sustancialmente en Chihuahua, tanto por películas de supehéroes en los últimos años, nostalgia de décadas atrás, así como un estilo de vida, según comentan propietarios de tiendas de este tipo de mercancía.

La diferencia que radica desde hace décadas en que a quienes adquirían este tipo de artículos eran considerados “geeks” o “raros”, que significaba ser antisocial e introvertido, ha cambiado, ya que la diversidad es muy amplia, tanto en género como de edades, e incluso convertirse en una actividad que hacen muchos y se populariza.

Los responsables de establecimientos, han reconocido que desde el 2009 que inició Marvel Studios con sus películas y haber creado ese universo cinematográfico, ha aumentado el número de fanáticos, lejos del estereotipo de coleccionistas herméticos.

Además, un punto importante es que gracias a la mercadotecnia de los filmes, las series animadas y acción real, así como figuras de acción, también se incrementó la búsqueda de las historietas de las que se basan las historias de películas, así que niños, adolescentes, adultos jóvenes, mujeres y personas de mayor edad, suelen buscar este tipo de lectura.

No obstante, en gustos se rompen géneros, ya que lo más buscado es variable, desde cómics clásicos, nuevas ediciones, seriadas, figuras coleccionables hechas a detalle, también piezas únicas, otras de décadas atrás, especialmente de los años 70s u 80s, en buen estado, camisetas, mochilas, gorras, artículos de vestimenta en general. Además de la búsqueda de lo relacionado con el manga y ánime, que también tiene su popularidad, tanto en chicos como grandes.