Crece la vida nocturna en el Centro de Chihuahua pero sin la seguridad necesaria

Chihuahua.- El Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua vive actualmente un boom de vida nocturna con la apertura de decenas de bares nocturnos en las principales calles del primer cuadro, sin embargo la seguridad aún es poca para garantizar que se traduce en una fuerte derrama económica continúe, consideró Joan Sarroca, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro de Chihuahua.

En entrevista señaló que si bien la incidencia de crímenes está a la baja gracias a la presencia policial durante el día, y para lo cual refirió las estadísticas mensuales que mes a mes reciben de las autoridades, por otra parte existe una laguna durante las noches, sobre todo luego de que el primer cuadro hay incrementado su actividad nocturna con la apertura de algunos nuevos bares.

“Se debe reforzar la seguridad en el Centro de la ciudad en la noche. Ahora existe bastante actividad por los bares, los antros y restaurantes que están en el Centro y esto es lo que los compañeros restauranteros, dueños de cantinas y de bares nos han solicitado que se refuerce la seguridad por las noches”, comentó Sarroca.

Detalló que sobre todo durante el día no tienen reportes de asaltos con violencia, mientras que tampoco se reportan extorsiones o delitos que los afecten directamente en sus actividades comerciales, por lo que consideró que no hay una alerta como tal en este sentido, no obstante mantienen la coordinación con las autoridades, así como el trabajo conjunto y vigilancia incluso de los propios comerciantes quienes están pendientes de lo que acontece alrededor de sus negocios y con sus vecinos.

Puntualizó que si bien hay incidencias en los alrededores del céntrico sector, acotó que específicamente en la zona comercial, por ejemplo el Centro Histórico se trata de una zona segura donde no existen las problemáticas que enfrentan las zonas periféricas y que se han mantenido por años como la existencia de picaderos en el barrio de San Pedro.

En este sentido las problemáticas que existen en estos sectores aledaños han llevado a que esta semana se realizaran operativos de clausura en sitios denunciados como picaderos donde incluso a plena luz del día se realizan actividades de venta y consumo de droga, prostitución entre otras a pesar de encontrarse muy cerca de la propia Ciudad Judicial.

Es aquí donde los propios habitantes de los domicilios particulares que quedaron enclavados en la zona desde el surgimiento del barrio hace décadas, y que fuera uno de los primeros en Chihuahua detallaron que es evidente el problema de inseguridad, que dicen, también se agrava sobre todo por las noches, pues de día con lo concurrido de la zona el tema de la droga se realiza dentro de los domicilios.

Este fin de semana un operativo de la Fiscalía General de la República terminó con un negocio con sellos de cateo, donde no se informó que fue lo asegurado, sin embargo los sellos se dejaron a las puertas de lo que funcionaba como una tienda de abarrotes de nombre “Michelle”, y que se encuentra al lado de lo que varios vecinos de la zona identificaron como “picaderos”.

Asimismo el día de ayer hubo un reforzamiento de la presencia policiaca en esta zona de tolerancia. Más de diez elementos en motocicletas patrullaron por la zona con un saldo de una detención de un sujeto en estado de intoxicación.

A pesar de que por el día empleados del Supremo Tribunal de Justicia caminan y se entremezclan entre los mercaditos y este tipo de negocios, los habitantes señalaron que por la noche este sitio se vuelve peligroso para recorrerlo por la falta de vigilancia que si bien se ve de día por los agentes motorizados y los beta en sus bicicletas se deja de lado luego de que el sol se mete.