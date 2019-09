Crimen de ministerial continúa impune

Chihuahua.- El próximo 18 de septiembre, se cumplirán cinco meses de la muerte del expolicía ministerial Eduardo Soto Cortez, quien perdió la vida luego de que fuera arrestado y sometido por agentes de la policía municipal quienes lo sacaron de su domicilio tras el reporte de una riña familiar. A pesar de las evidencias, los elementos policiacos quedaron en libertad y hasta el momento no hay más personas acusadas de los hechos, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE), no ha brindado información del caso.

Luego de lo ocurrido, los policías municipales identificados como Luis T. M., David R., José S., Fernando M. L., y Pedro C. C., quienes tripulaban las patrulla P281, quedaran bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), para el deslinde de participación y responsabilidades, tras ser presentados ante el juez en la audiencia inicial, se determinó que no existían elementos suficientes para vincularlos a proceso.

Tras el reporte de una riña familiar, los agentes en mención acudieron a la vivienda ubicada en la calle 4a. y Francisco Portillo, número 1103 de la colonia Villa Juárez, en donde trascendió que forcejearon con la víctima y al no poder someterla utilizaron fuerza desmedida hasta terminar asfixiándolo y esto terminó por costarle la vida.

Soto Cortez llegó sin vida a la comandancia de policía zona sur, en donde los elementos policiacos se percaron de que no reaccionaba y solicitaron apoyo médico para tratar de reanimarlo, sin tener éxito; horas después, el director de seguridad pública, Gilberto Loya, informó que esta persona había sostenido una riña en un bar unas horas antes de haber sido arrestado, en donde estuvo ingiriendo bebidad alcohólicas.

Tras los hechos, los elementos fueron detenidos por su probable responsabilidad en los hechos, sin embargo, en la audiencia de vinculación o no a proceso que se celebró el 26 de abril, la juez de control Karla Otero, bajo el argumento de que al lugar acudieron otros elementos policiacos y la descripción que dio la esposa de Soto Cortez no era coincidente con la de los imputados.

En aquel entonces, el fiscal César Peniche declaró que estaban preocupados por el fallo de la juez y que buscarína impugnar la resolución, sin embargo, hasta el momento se desconoce que avances ha tenido este caso y sí los agentes en cuestión ya se reincorporaron a sus actividades o si hay más implicados en los hechos.