Cristy Miramontes: joven abogada y versátil

Cortesía

Nidia Cristina Miramontes Anchondo de 25 años, es una joven abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), quien en muy poco tiempo, ha logrado obtener mucha experiencia en diferentes áreas, ha ganado concursos nacionales e internacionales, además de escalar en el ámbito profesional, personal y ahora su mayor reto, el ser mamá desde hace tres semanas.

Proveniente de familia trabajadora, ha sido muy tenaz en lograr sus metas, ha laborado desde más joven para pagar sus estudios y ayudar en el hogar, además de tener el título de Máster en Derecho con Especialización en Litigación Oral emitido por California Western School of Law en San Diego, California, actualmente estudia el tercer semestre de la maestría en Derechos Humanos y Perspectivos de Género de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como los planes de continuar con un Doctorado dentro de la UACh y por supuesto, en un futuro llegar a tener su firma de abogados para llevar asuntos penales y familiares, así como capacitar a jóvenes para concursos de litigio a niveles internacionales.

Pero no todo ha sido los estudios, ya que es una destacada bailarina folklórica profesional, es campeona nacional de polka, y antes de la pandemia de Coronavirus (Covid-19) participó junto con el Ballet Folklórico Rarajípame en la celebración del Día de la Independencia el 15 de septiembre de 2019 en el Zócalo de la Ciudad de México, festejo visto a nivel nacional.

Además, de su calidad artística, también destacó en participar en diferentes certámenes de belleza y representar a Chihuahua en concursos nacionales e internacionales, por lo que ha demostrado a lo largo de los años su versatilidad en todas las áreas que ha estado.

“Podría decir que mi historia inició en el año 2016, en un concurso intramuros de juicios orales de la Facultad de Derecho de la UACh, cursaba quinto semestre de la carrera y formé un equipo con el cual me inscribí a dicho concurso y gané el reconocimiento al Mejor Alegato de Clausura de la competencia.

Después de esto, acudí a la FASE REGIONAL del III CONCURSO NACIONAL DE JUICIO ORAL Y AUDIENCIAS PRELIMINARES, que se llevó a cabo en Ciudad de México, donde mi equipo y yo obtuvimos cinco premios: Mejor vinculación a proceso, imposición de medida cautelar, alegato de apertura fiscalía, alegato de apertura defensa y audiencia inicial.

Además, obtuvimos el pase directo a la Fase Nacional, misma que se celebró en la ciudad de Tijuana, Baja California. Ahí en compañía de mi equipo me enfrenté a 15 equipos provenientes de las mejores universidades de México, no obstante los logramos vencer y gracias a eso me convertí en Campeona Nacional Del III Concurso Nacional de Juicio Oral y Audiencias Preliminares”, señaló.

Como premio, les dieron una estancia en San Diego, California por un mes a fin de recibir capacitación de los mejores abogados. Un viaje a Washington D.C para enfrentarnos al equipo campeón de ABA-ROLI

Una maestría en Derecho con Especialización en litigación oral en San Diego, California.

“Derivado de esto, viajé a San Diego, California y ahí vivimos por un mes. Todos los días acudíamos a la universidad para capacitarnos, cada día teníamos un abogado nuevo que nos trasmitía sus conocimientos, además tuvimos oportunidad de conocer la Fiscalía, Defensoría y diversas Cortes de San Diego”, expresó.

“Una vez que estábamos preparados volamos a Washington D.C, lugar donde logramos obtener el Subcampeonato Internacional en el concurso interuniversitario de Campeón de Campeones de Juicios Orales organizado por American Bar Association Rule of Law Iniciative.

Además, acudimos a la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Capitolio, la Casa Blanca, el monumento a Lincoln, Martin Luther King y Washington, entre otros.

Después de esto regresé a mi país convencida de que era momento de transmitir mis conocimientos, por lo que me dieron oportunidad de convertirme en asesora de un equipo de litigación de mi universidad, por lo que formé un equipo y por varios meses los capacité logramos calificar en el IV Concurso Nacional de Juicio Oral y Audiencias preliminares organizado por California Western School of Law, acudimos a la Ciudad de los Cabos, Baja California Sur durante el mes de mayo de 2018 y logramos posicionarnos entre los mejores equipos obteniendo los premios como mejor alegato de apertura Fiscalía, control de detención, interrogatorio y mejor litigante de la competencia.

Después de esto, regresé a Chihuahua y días más tarde me ofrecieron ser coordinadora General del Primer Concurso Nacional de Oralidad en el Procedimiento Especial Sancionador Electoral, organizado por la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, A.C, mismo que tenía como objetivo ser la base para promover una reforma a la normativa electoral a nivel Constitucional en materia del Procedimiento Especial Sancionador, a fin de que se implementara un nuevo modelo que sea preponderantemente oral, sencillo, rápido y accesible para las partes, acepté con gusto, el concurso se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua durante el mes de mayo de 2018 y participaron 15 Tribunales Electorales Locales de la República Mexicana.

Un mes después recibí la invitación para participar en la Cuarta Edición del Concurso CPI de Simulación Judicial ante La Corte Penal Internacional, organizado por el Instituto Iberoamericano de La Haya, el cual tuvo lugar en Países Bajos durante el mes de Junio de 2018. En el cual, tuve la oportunidad de enfrentarme a 19 equipos integrados por los mejores abogados de Iberoamérica.

Estando en Europa, tuve la oportunidad de conocer la Corte Penal Internacional y el Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Permanente de Arbitraje, la Academia del Derecho Internacional y la Biblioteca del Palacio de la Paz, así como diversos monumentos de Países Bajos, Francia y Bélgica.

Luego, estando en el aeropuerto de Bruselas, a punto de volver a México recibí un correo donde se me informaba que había sido seleccionada por el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho A.C. para formar parte de los especialistas que acuden a los comités técnicos que desarrollan y mantienen el Examen Diagnóstico de Conocimientos y Habilidades en el Sistema Procesal Penal Acusatorio, debido a que en el examen EXSIPA había obtenido un excelente resultado

Una vez vividas todas las experiencias narradas, regresé a México y recibí varias ofertas de trabajo entre las que destacan la Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública del Estado, Tribunal Estatal Electoral (TEE), despachos de abogados

Estuve más de un año en la unidad de delitos contra la familia de la Fiscalía como prestadora de servicio social y becaria, luego nueve meses en el Tribunal Estatal Electoral como auxiliar jurídico.

Finalmente, en el año 2019 ingresé de nueva cuenta a la Fiscalía General del Estado pero ahora como Agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada donde me desempeño actualmente”, platicó la destacada licenciada.

Comentó que se encuentra en una de las etapas más plenas y felices de su vida, ya que hace menos de un mes se convertí en mamá y junto con su prometido Luis, tienen planes de boda para el año entrante.

“Ahora mi panorama cambia completamente, soy una mujer más madura, con muchos sueños e ilusiones, quiero seguir preparándome, cosechar muchos éxitos más en compañía de mi familia, crecer aún más profesionalmente hablando y lograr que mi hijo esté orgulloso de la abogada en que me estoy convirtiendo, por él y para él. “Ahora tengo mucho más entusiasmo, más ganas, nuevos retos. Seguirme preparando para seguir cosechando éxitos y demostrar a las mujeres que se puede ser profesionista exitosa, hacer lo que le apasiona y ser mamá”, manifestó la notoria abogada, quien compartió parte de su experiencia ayer que se celebró el Día del Abogado.