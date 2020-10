Critica catedrático tardanza en declaratoria

Chihuahua.- El catedrático de la Facultad de Derecho, Francisco Flores Legarda criticó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), no haya todavía emitido la “Declaratoria de Alerta de Género” a varios municipios de la entidad, a más de 470 días de que se solicitó la misma a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

“Realmente no tiene explicación que la Secretaría de Gobernación federal no actúe al respecto, hay una contradicción total entre el decir y el hacer, pues frecuentemente se envían mensajes desde el centro del país de que es necesario combatir la violencia en contra de las mujeres y sus propias titulares, como Olga Sánchez Cordero no agiliza los procedimientos de emergencia y alerta”, dijo.

El litigante agregó que es evidente la agresión que sufren cientos de mujeres chihuahuenses al año por lo que es necesario que haya una actuación más decidida del gobierno federal.

Manifestó que si bien una “alerta de género” no significa que se va erradicar el fenómeno social de agresiones y feminicidios, si ayuda a que haya una visibilización y las instancias públicas, de los tres niveles de gobierno, tomen cartas en el asunto.

Agregó que “es necesario que la Secretaría de Gobernación tome cartas en el asunto y se actúe en consecuencia de una vez por todas. No sabemos a quién están beneficiando con este retraso, si es al gobierno de Javier Corral, no lo sabemos”, dijo.