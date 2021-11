Critica Pedro Domínguez suspensión del DAP

Chihuahua.- El presidente de la asociación civil Alianza de Causas Populares (ACP), Pedro Domínguez Alarcón, manifestó que la propuesta de bajar la tarifa de luz para Chihuahua que corresponde a la 1F es más importante y beneficioso para la economía, que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para suspender el Derecho de Alumbrado Público (DAP), impuesto que abona a tener recursos para los servicios que administra el Municipio, por lo que criticó esta situación que no hace más que afectar a los ciudadanos.

“Nos preocupa el sesgo que vaya a tomar la resolución. Por cierto, es dinero que pagamos los ciudadanos en nuestros recibos de luz desde hace muchos años. Así que la preocupación de nuestro alcalde, Marco Bonilla, es más que justificada, porque dichos recursos se utilizan para los servicios municipales en general y particularmente el alumbrado público de la cuidad, el cual paga el municipio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, expresó el activista social en este tema.

Reiteró que el apoyo real a la población, es bajar los altos costos, ya que actualmente el cobro es una tarifa que no va de acuerdo a las tablas de operación por las altas y bajas temperaturas del estado, por lo que la tarifa 1B actual es incorrecta, porque debería ser la 1F, al igual que otras regiones del país. “Repito y repetiré hasta que alguien me demuestre lo contrario. Del DAP, podemos decir que en esta organización nunca hemos visto y ahora no vemos manifestaciones de los ciudadanos inconformes con esta contribución que ya lo vemos con mucha naturalidad”, externó.

Otra preocupación que hizo notar, fue la noticia que dio el secretario de Salud de Gobierno del Estado, Felipe Sandoval Magallanes, del regreso a color amarillo del semáforo epidemiológico por la alza de contagios por coronavirus (Covid-19).

Al hablar de una cuarta ola que han mencionado autoridades mundiales nacionales y por supuesto estatales, hay alerta para la población, pero más que nada, la necesidad de cuidarse más que nunca para no caer en una situación que complicó la salud, la economía, así como la tranquilidad emocional de muchas personas por culpa del virus, que ha enfermado a miles de personas y lamentablemente, cobrado vidas de personas muy valiosas.

“Insisto, en que a pesar de que si la vacuna es buena. Que todas las recomendaciones que nuestras autoridades sanitarias nos hacen nunca van a suplir a nuestra voluntad, nuestra voluntad de entender que el Covid 19 no lo vamos a vencer sin la participación de todos. Los que aún no se hayan vacunado, que se vacunen. Los que ya nos vacunamos que no nos confiemos. Hay que cuidarnos, sobre todo en estas fechas decembrinas, donde normalmente nos reunimos con nuestros seres queridos, pero hay que hacerlo sin aglomeraciones, pero sobretodo sin descuidos, cuidando las medidas sanitarias; cubrebocas, sana distancia, gel antibacterial, lavado de manos”, manifestó quien preside la asociación que ha luchado por muchas causas sociales importantes.

Como líder de la AC, informó haber sostenido una reunión con el subcoordinador del Cuerpo de Bomberos del Municipio, Juan Manuel Morales Alvarado, con quien tuvieron un trato amable y cortés, pero más que nada, para externarle su apoyo a la colecta anual de juguetes, que se realiza desde hace más de 30 años y cada 6 de enero, los traga humo se convierten en auténticos Reyes Magos para niños de muy escasos recursos.

“Ellos arriesgan sus propias vidas al resguardar a Chihuahua, a la gente de siniestros, que a veces son de funestas consecuencias, pero en el inter y con su afán altruista y su gran forma de organizarse para conseguir diversos apoyos para grupos vulnerables, como niñas, niños, adultos mayores, personas indigentes, en las épocas que se avecinan. Nosotros nos ofrecimos para colaborar con ellos promoviendo sus actividades como lo son las colectas de dulces, regalos, ropa, juguetes, exceptuando los bélicos, para que esta noble institución y sus integrantes a quienes les enviamos un abrazo y felicitación por los altos riesgos de su trabajo, a ellos les ofrecemos de una manera muy modesta pero sincera, el promover ante la sociedad su espíritu caritativo y que puedan hacer en sus actividades tradicionales del 6 de enero a muchas caritas felices”, argumentó el dirigente de la organización.

En el tema relacionado a los asentamientos humanos, envió un mensaje de alivio y confianza para los vecinos de la colonia Ampliación Nuevo Triunfo, que han buscado regularizar sus viviendas, ya que tras 20 años de espera, finalmente con la voluntad y espíritu de servicio del presiente municipal, se escriturarán sus casas, para que sean dueños de hecho y de derecho de las propiedades que ellos mismos fincaron.

No obstante, será el próximo año el benéfico para este caso en el que se mantiene el diálogo con las autoridades a fin de lograr el objetivo.

Al igual que este asunto, para el 2022, también continuarán con las revisiones y pláticas con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para atender todos los casos de casas en diferente situación, pero más que nada por los planteamientos que se le hicieron verbalmente y por escrito al mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien atendió y aseguró que habrá solución a los créditos, falta de pagos, promociones y lo más importante, cero desalojos a la gente.

También informó que continúan los recorridos en colonias vulnerables con gestiones de todo tipo como alumbrado público, pavimentación, seguridad, también gracias al apoyo del Ayuntamiento, para brindar de ayudas alimentarias, y con la intervención de amigos empresarios, poder brindar de apoyos funcionales como sillas de ruedas, andadores, dispositivos auditivos, bastones, lentes. Todo siempre al guardar la sana distancia, uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, higiene, medición de temperatura, a fin de tomar las medidas para evitar contagios.

Además, reconoció la siempre buena respuesta del propietario de Ópticas Iris, que hasta la fecha, ha seguido con el apoyo del servicio de lentes para quien lo ha solicitado.

“Seguimos viendo otras causas no menos importantes como, por ejemplo, la de la visión para niñas niños, estudiantes, adultos mayores, que ya ha cambiado muchas vidas, más en estas épocas tan difíciles por la pandemia. Nosotros seguiremos apoyando en lo que podamos, con gestiones ante las autoridades porque vienen los tiempos de frío y hay que ayudar con abrigo, cobijas y lo que sea necesario. Primero, es cuidarnos todos, no confiarse y mantener las medidas. Porque la salud no tiene precio, y sin salud no somos nada”, argumentó el luchador social y reconocido líder chihuahuense.

