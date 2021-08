Critica PRI gasto y pobres resultados

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua, Chih.- El dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, calificó como un capricho haber realizado la consulta popular, la cual tuvo una baja participación, por su parte la diputada local panista, Rocío González, expresó que resulta una gran irresponsabilidad gastar 500 millones de pesos, cuando existen tantas necesidades que no ha atendido el Gobierno Federal. Sobre este tema el dirigente de Morena en Chihuahua, Martín Chaparro, expuso que la consulta permite a los ciudadanos expresarse en un tema relevante para el país.

“La consulta realizada el día de hoy por la autoridad electoral solo es un capricho solicitado por el presidente de la República, con el propósito de desviar la atención de los tantos problemas que enfrenta el país, sus erróneas decisiones en llevar a cabo sus proyectos de nación, además; intenta confundir a miles de mexicanos con el pretexto de la corrupción que ha habido en el pasado y que ese ha sido su único discurso, pero no habla de la corrupción en que han caído sus hermanos y funcionarios de su administración" lo anterior fue expresado por el dirigente Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) César Alejandro Domínguez Domínguez.

Dijo que, con el presupuesto de más de 500 millones de pesos que costó hacer la dichosa consulta, se pudo haber apoyado a los niños que padecen de cáncer para sus medicamentos o bien establecer mecanismos de prevención de salud en las escuelas en donde próximamente van a regresar a clases de manera presencial. Añadió el presidente del PRI, que el país no está para consultas para enjuiciar a ex funcionarios, ya que simplemente la Ley se cumple y si alguien actuó mal, que se sancione conforme a derecho.

González señaló que mientras hay personas muriendo porque no hay medicamentos en las instituciones públicas, en una jornada inútil se gastó 500 millones de pesos que pudieron salvar vidas de mexicanos. Acusó a la administración federal de no tomar en cuenta las necesidades de la población, para darle un uso político a una consulta que no debió realizarse.