Critica regidora modificación de reglamento de Desarrollo Rural con lenguaje inclusivo

Chihuahua, Chih.- La regidora independiente del Ayuntamiento, Catalina Bustillos Cárdenas, criticó el dictamen de la modificación del reglamento de Desarrollo Rural con el fin de armonizar su contenido con lenguaje inclusivo y perspectiva de género, ya que existen problemas para minorías y para las mismas mujeres que no se atienden.

Aclaró que no es necesario hacer modificaciones para quedar bien con determinados grupos, cuando el lenguaje español es muy rico para utilizarse y no ser sexista, ya que estas actitudes son propias de las personas no de la lengua.

Destacó que existen muchos conflictos donde las mujeres han sido vulneradas como la inseguridad, la brecha salarial, así como dejar de lado a grupos vulnerables, cosas que son importantes y no se han atendido por hacer caso a tendencias, que realmente no abonan a mejorar sino a trasgredir el idioma español.

No obstante, los regidores del Ayuntamiento aprobaron el dictamen por mayoría con la abstención de la edila que cuestionó estas acciones.