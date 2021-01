Critican alto costo de inscripciones en Cobach

Chihuahua— A través de redes sociales, padres de familia de alumnos del Colegio de Bachilleres del estado de Chihuahua criticaron los altos costos de la inscripción al referido plantel, mismos que casi llegan a los cuatro mil pesos.

El usuario identificado como Francisco Chacón escribió además, “cómo es posible que en 2021 no puedan admitir transferencias bancarias y obliguen a tener que ir a un banco a depositar dinero que no se necesita porque no hay clases presenciales además, para qué entonces la tecnología”.

Otra queja la escribió Karla Soto, quien señaló, “ayer fui al plantel 1 y dijeron que estaba saturada pero que más tarde quedaba, y todavía no se puede entrar. Y tampoco contestan los teléfonos, siempre he tenido ese problema. No contestan y no dan solución”, dijo.

Muchos padres de familia cuestionaron en los grupos de chats y de Facebook de “Yo soy Cobach” que no haya una adecuada y rápida atención al proceso de pago, de igual manera cuestionaban por qué en las inscripciones de tres mil 800 pesos, tenían que pagar a la sociedad de alumnos, cuando las clases son virtuales y no presenciales.

‘Caras, las clases virtuales’

Padres de familia que tienen inscritos a sus hijos en diferentes planteles del Cobach consideraron injustos los cobros del semestre, ya que los alumnos no acuden a las instalaciones por la contingencia sanitaria de coronavirus (Covid-19), toman clases virtuales y los gastos normales en casa se triplican, además de no haber algún estímulo o convenio por parte de las autoridades educativas.

Tal es el caso de Lorena Rivera, quien tiene a sus dos hijos en este sistema educativo, donde tiene que pagar por cada uno dos mil 40 pesos de inscripción, 135 pesos de sociedad de alumnos y 90 pesos para el sistema Prevee, para evitar violencia y factores de riesgo. Esto, además de renovación de útiles escolares, sin mencionar que anteriormente uniformes y calzado.

Por ambos debe pagar más de seis mil pesos entre las inscripciones y otros gastos escolares cada semestre.

El problema es que, al pasar la mayor parte del tiempo en casa, los costos se triplican porque se gasta más energía eléctrica en calentones o aire acondicionado de acuerdo con la época del año, más tiempo en computadora, sube el Internet, agua, gas. “De un recibo de luz de 350 pesos, nos llegó en mil 300”, comentó.

Reconoció que ninguna autoridad se ha acercado a platicar sobre algún convenio para minimizar el gasto familiar, por lo que deben pagar como si los hijos acudieran de manera presencial a las escuelas, aunque la carga sea para los padres.

“Les dan más carga de trabajo, no nos ayudan en nada, somos varios padres de familia molestos porque allá los directivos reciben igual cantidad de ingresos, pero a nosotros nos baja y pagamos más. También no es que aprendan muy bien los alumnos como cuando iban físicamente”, platicó la también madre soltera.