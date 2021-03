Critican regidores del PRI votación en Presupuesto Participativo

Chihuahua.- Los regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Aracely Rocha Acosta y Antonio García Hernández, comentaron que durante la jornada ciudadana para la consulta de designación del Presupuesto Participativo 2021, hubo varias quejas y serie de anomalías que impidieron la legal decisión de cientos de chihuahuenses.

Mencionaron que este domingo recibieron decenas de molestias en las que la gente calificó de tendencioso el proceso de toma de decisiones, ya que en varios centros de apoyo se encontraron a vecinos que no pudieron votar por no encontrarse en los listados; otros tantos más se sorprendieron al enterarse que su voto ya estaba registrado, cuando en ningún momento lo habían hecho.

Los ediles dijeron que un acto incluyente y de noble intención como lo es la consulta para el Presupuesto Participativo, quedó con mal sabor de boca para cientos de personas que creyeron en el mecanismo, sin embargo se toparon con que al momento de acudir a emitir su decisión, les comentaron que sólo un voto tendría validez por familia.

“Estuvimos recibiendo en nuestros celulares, bastantes quejas de ciudadanos. Quizás no quedaron claros los lineamientos o en su defecto fallaron en el proceso. Conocidos explicaron que ni a ellos ni a sus hijos no se les reconoció la CURP al momento que acudieron a los centros de apoyo, sumado a que mucha gente no supo que la votación sería vía internet”, coincidieron en estos temas.