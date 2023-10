Crueldad de una madre desalmada

Esther Bálmez aplicó el correctivo perfecto para que se callara la niña molesta que no dejaba de saltar en la cuerda y que gritaba de alegría, sin ninguna consideración para el estado de depresión en que estaba su madre. “¡Cállate de una buena vez, lepa pendeja!”.

Esther Bálmez, en la cima de un arranque de cólera, agarró el objeto que tenía más a la mano para pegarle a su hija, un cable de trenza metálica, y le sorrajó el latigazo que desprendió pellejito y carne de la mano derecha de la pequeña. “¡A ver si aprendes a obedecer, que ya tengo media hora diciéndote que te calles, mocosa idiota!”.

Esther Bálmez no pudo dejar de ver que la niña se calló de inmediato, y que su carita adquirió una expresión de azoro, como si no supiera que su madre pudiera reaccionar de manera tan brutal. “¡Ándale, cabrona, sigue gritando, estúpida!”.

Brisa Yolanda, la tierna “Bichita”, de cuatro años de edad, estaba lívida, con los ojos todos abiertos. Nunca creyó que su mamita querida le pudiera hacer esto. “Ya, ya cambia esa cara, que no te maté”.

Esther Bálmez se percató de que la mano derecha de la niña sangraba copiosamente y que el chorro le manchaba a la pequeña su vestido azul y sus calcetitas blancas, y sus zapatos negros, y que todavía alcanzaba a correr por el piso.

Esther Bálmez se vio todavía con el cable de acero en la mano, manchado el objeto con un puntito de sangre.

Con el asomo de un miligramo de arrepentimiento, la mujer arrojó lejos de sí aquella evidencia de su intolerancia, y le echó en cara que ella, Brisa Yolanda, la obligara a tratarla mal. “¡Tú tienes la culpa, mocosa inútil, que no sirves ni para llorar!”, le gritó.

“Perdóname, mamita querida, ya no te enojes conmigo, ya me voy a portar bien, perdóname, perdóname, me siento mal, ya perdóname, te quiero mucho, mamita”.

Ni una lágrima asomaba por aquellos ojitos cafés, ni un lloriqueo, ni un lamento, como si hubiera entrado la niña en una súbita determinación de portarse bien de ahí en delante.

A Brisa Yolanda, la inflamación de la mano derecha le creció increíblemente y le deformó la mano y todo el bracito derecho. En el hospital, a las 3 de la madrugada, le diagnosticaron gangrena. “Qué raro, es una gangrena galopante, ¿con qué se pegó la niña?”, preguntó el doctor de guardia en urgencias. “No sé, creo que con un alambre”, respondió Esther Bálmez.

A Brisa Yolanda la sedaron para que no sufriera durante la operación de emergencia que le practicaron para cortarle el brazo derecho desde la altura del codo.

Cuando despertó, a las cuatro de la tarde del día siguiente, al darse cuenta de que le faltaba su mano, Brisa lloró, y se sintió culpable, y pidió a su mamá, con el tono más lastimero y suplicante que oídos humanos hubieran escuchado antes, que la perdonara.

Esther Bálmez escuchó de su hijita Brisa Yolanda, de su “Bichita” adorada, de su primogénita, que le rogó: “Mamita, mamita querida, ¿me regresas mi manita? Ya me voy a portar bien, por favor, mamita”.