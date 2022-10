Crueldad ilimitada

DESTROZADAS, LAS DESBARRANCARON

Después, ya cuando terminaron ellos -conmigo no terminaron-, uno de ellos le preguntó al otro: "¿Terminaste?".

"No, yo no, yo me quedé con ganas", le dijo. El que se quedó con ganas -no sé cuál de los dos fue-, terminó con Viento Yarelia, o sea, siguió con ella, y después siguieron golpeándonos hasta que se cansaron.

"Pero es que ya han aguantado mucho, tenemos que matarlas", escuché. Y ellos empezaron a decir: "'Hay que buscar piedras grandes" y yo pensaba: "Yo con piedras no, Diosito, yo aguanto lo que sea, pero una piedra no la voy a aguantar". Entonces, no sé, por obra de Dios, no sé, las piedras estaban demasiado detenidas con la tierra, y no encontraron piedras.

Entonces, ellos nos acomodaron, primero acomodaron a mi hermana, mi hermana pensó que yo estaba muerta.

Entonces la troca me pasó por aquí, me agarró una pierna porque no la alcancé a mover... y la llanta de atrás me agarró un brazo, pero pues a mí no me hicieron nada. Entonces ya cuando terminaron de pasarnos las llantas, uno de ellos dijo "ya, con eso basta", entonces dijo "hay que tirarlas a la barranca".

Sí, aventaron primero a mi hermana y, pues, al ratito me aventaron a mí. Yo lo único que pedía era que... que cayera pronto... ya había aguantado muchos golpes, todo había aguantado, pero piedras... más piedras... eran muchas las piedras con que iba topando, que yo ya no iba a aguantar tantas piedras, y pues caí. Al momento que yo caí, yo caí en una piedra, pues con mis pantalones abajo.

Yo me levanté, y entonces mi hermana estaba en seguida, inconsciente. Cuando la agarré de la espalda le dije "m'ija, levántate, m'ija, ya vámonos, ya se fueron", le dije.

Ella empezó a respirar, a decirme "ay". Ya, ya con eso tuve, dije yo: "Diosito, ayúdame a llegar a pedir ayuda, lo único que te pido".

Llegué a la casa de un señor... quién sabe cómo subí las escaleras, y el señor de ahí, él me ayudó, él le habló a la policía, él me ayudó, le hablé yo a un amigo mío para que le avisara a mis papás. Cuando la policía llegó, nos regresamos por mi hermana, yo no sé cómo, verdad, después de tanto golpe, que yo supiera dónde estaba mi hermana, yo les dije a los policías que estaba mi hermana, y ahí la encontraron.

Yo no tengo nada en contra de ellos, ni siquiera por eso, si a mí me dijeran "los dejamos en libertad si tu hermana se compone", yo los dejaba en libertad porque mi hermana se compusiera. Pero si ellos tienen que pagar, que paguen.