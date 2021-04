¿Cuál supercierre? Abren tianguis de la Equus y acuden sin cubrebocas

Silvestre Juárez/El Diario Silvestre Juárez/El Diario Silvestre Juárez/El Diario Silvestre Juárez/El Diario Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua, Chih.- A pesar de las medidas de supercierre que aplicaron para todos los negocios no esenciales este fin de semana, algunos tianguistas llegaron a instalarse. No obstante, no se trató de todos, pues al menos sólo una cuarta parte de todos los puestos llegaron a la avenida Equus, en la colonia Jardines de Oriente.

Asimismo familias completas fueron captadas sin el uso de cubrebocas, o portándolo en la barbilla.

Venta de ropa, herramientas o artículos varios de segundo uso que no se consideran prioritarios es la mercancía que se vende en esta mañana de sábado, primer día del nuevo supercierre por el que incluso supermercados cerraron sus puertas.

Según comentaron algunos tianguistas no estaban enterados de las medidas, y sorprendió ver la falta de vendedores.

Si bien algunos se retiraron también por la falta de visitantes algunos continuarán en el sitio.