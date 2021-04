Cuando la basura es la vida

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- El pepenar basura le ha valido a Sergio, de 37 años subsistir durante los últimos nueve años, ya que es una actividad alternativa a los largos periodos de falta de empleo formal.

“Lo mío son comedores industriales, maestro, y todo lo referente a la “botana” y ese jale, la mayoría de las veces de planta y en ocasiones es eventual, y cuando se me acaba y ya de plano que no veo salida, se me pone cabrón y me veo en la necesidad de andar acá”, señaló.

Señaló que busca lo que salga en la basura, de tal forma que hay veces que salen cositas buenas como calzado y en ocasiones hasta celulares o tablets con cualquier fallita.

“No están al cien por ciento camellando, pero ya con cualquier manita de gato, se le mete un poco de porcentaje y se le saca más precio”, recalcó.

Agregó que también levanta botes de aluminio, “lo que sea, porque está canijo ahorita; lo que salga y se mueva y se pueda hacer dinero, maestro”.

Sergio informó que está separado de su esposa hace ya muchos años, con la que tiene una hija que va para 15 años, y a la que ayuda, en la medida de sus posibilidades.

Indicó que, para no cerrar la puerta de la gente, todos los botes de basura que revisa, los trata de poner de nuevo en su lugar, sin dejar tirado.

Hay veces que la gente sale cuando me ve que llego al bote de basura, y le digo a la señora que no se preocupe porque va a dejar el bote como estaba porque hay muchas personas que lo deja “a la

brava”.

Señaló que trabaja de esa forma, para que otra vez que se le ofrezca pepenar, le den permiso, y a veces, hasta le da una barrida al frente de la casa y recibe una propina.

Indicó que hay gente que definitivamente sí se enoja porque piensa que les va a dejar el tiradero “y con justa razón, hay veces que uno causa mal aspecto y hasta salen enojados a correr”.

A pregunta expresa dijo que nunca ha juntado basura para comprar droga, “de aquí me visto, créamelo; hay veces que la gente tira cosas que no utiliza y yo las tomo para mi familia y para mí”, señala a la vez que saca una ropa de la bolsa.

En ocasiones hasta toma desperdicio de alimentos para comer, “lo cual se me hace triste y humillante, pero es la necesidad”.

Comentó con voz cortante que el mundo da muchas vueltas y recordó que cuando tenía su padre, lo tenía prácticamente todo, pero sólo falleció él y tuve que salir adelante por mis propios medios.

Insistió en que cuando tuvo a su padre, lo tuvo todo, a manos llenas.

Señaló que vive en la colonia Industrial en una casa que no es propia, “me pasan quebrada, algunos amigos de estar ahí”.

Agregó que ya va para 10 años que anda de arriba hacia abajo en las calles de Chihuahua, siendo calor o frío, pero no hay de otra forma.

Indicó que prefiere andar solo que acompañado, porque no sabe cómo se comporta la demás gente y no quiere meterse en problemas, de hecho, presume que no tiene récord de entrada en la Comandancia, ya que siempre evita los problemas.

A pregunta expresa dijo que con pandemia o sin ella, no tiene miedo, porque de todos modos tiene que comer y salir a trabajar.

Finalmente comentó que sabe preparar cualquier platillo, que es lo que le gusta y sabe hacer.