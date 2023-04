'Cuando me fui la dejé viva', madre culpa a su pareja

Chihuahua, Chih.- “Cuando me fui la dejé viva, no sé qué le hizo, no sé si me la mató”, fue el comentario de Karelly O. E. de 19 años de edad, madre de menor de tres años que el martes pasado fue llevada al Hospital Infantil sin signos vitales, y que en estos momentos está en la audiencia de vinculación a proceso ante el juez Carlos Reyes Romero, bajo la causa penal 1326/2023.

Esta mañana fueron presentados en el juzgado Karelly O. E. de 19 años de edad y Francisco V. P. de 22, quienes el martes llevaron la menor a recibir atención médica, pero llegó ya sin vida y debido a las lesiones graves que tenía el cuerpo, fueron detenidos ante la sospecha de un homicidio. Ambos enfrentan el cargo de homicidio con agravantes.

En el desarrollo de la audiencia, la madre de la menor, expuso que dejaba a la niña al cuidado de su pareja, pero no estaba enterada si la golpeaba. “No sé qué le hizo esta persona a mi niña, lo que quiero es justicia para mi bebé”, dijo. Añadió que anteriormente hubo una ocasión que la niña tenía un golpe en la cadera, pero que su pareja le explicó que se había caído de la cama.

El jueves, en la audiencia inicial, la representante del Ministerio Público presentó los estudios forenses practicados a la niña de tres años, los cuales arrojaron que presentaba 17 lesiones considerables y hemorragias internas. Los imputados quedaron en prisión preventiva.

En la audiencia fue informado que la niña era hija de la joven, mientras que el varón es su pareja sentimental, además de que se puede establecer que la víctima vivía con ellos y estaba bajo su cuidado.