Cuando se ausenta mi cuerpo

Despierto, y me levanto de la cama del segundo piso de la litera, pero no camino, sino que me voy volando por la casa, suavemente, en el aire, recorro el pasillo hasta la recámara de mi madre, y junto a ella, que está dormida, extiendo la mano y le acaricio la mejilla.

Siento que el cuerpo que dejé en mi cama se mueve solo y se estremece, y a la distancia me doy cuenta de que está a punto de despertar sin mí. Algo como un resorte invisible me jala hacia allá, y en un vuelo vertiginoso en el que paso a través de paredes y objetos, en un segundo estoy de vuelta “conmigo misma”.

Y es así como se termina la disociación que me aqueja cada noche.

Pero mi cuerpo terrenal tiene fiebre y no despierta del todo.

Me arde la frente, y el pecho y la espalda me sudan con un sudor frío que contrasta con las altas temperaturas que me queman. Escalofríos recorren mi columna y mis brazos tiemblan con un temblor incontrolable.

Me duelen los ojos, siento que van a reventárseme sin remedio.

Volteo a un lado y escucho, lejana, la música de la casa de en seguida que entra por el ducto del aire acondicionado, pero a pesar de que reconozco la melodía, es una música deformada, tocada al revés en ratos, con tonos graves en extremo y con agudos anormales que la hacen sonar como -alucino-, música “diabólica”.

Hace calor, y veo a mi niña a mi lado aplicándose la toallita mojada en la cara.

Escucho que alguien abre la puerta de la calle con llave. Es mi hermana Joaquina que llega de su trabajo de las maquilas, y quien se pasa a la cocina a tomar un vaso de leche, creo, porque no tarda mucho y viene a acostarse. Yo no puedo hablar ni mover más que los ojos, como me sucede cada vez que entro en esta especie de trance de la disociación con mi cuerpo.

Después de que Joaquina se acuesta, y cuando creo que ya se durmió, ella sube al segundo piso de la litera y me mira y me saluda, enfundada todavía en su blusita rosa con aplicaciones azules y en aquel chalequito de mezclilla con bordados en rosa que yo le regalé en la pasada Navidad. No le respondo, pero ella se va de inmediato a su nivel de la litera y me da las buenas noches.

Todavía sin poder dormir, al cabo de una hora sentí que me movieron la cama, pero nomás de mi lado, como si mi hermana la estuviera pateando desde abajo.

Me enoja esa broma, o lo que sea, pero no soy todavía capaz de decir nada.

La cama se sigue moviendo, y yo no puedo controlar eso, y empiezo a sentir miedo, y pienso acerca de todo lo que me ha estado sucediendo, tan raro, tan inexplicable, que no sé cómo no me he vuelto loca.

A la mañana siguiente me despierto, pero sin saber a qué hora me quedé dormida, ni cuándo cesó la intolerable movedera de la cama, y creo que me dormí de puro agotamiento después de todo el ajetreo de mis disociaciones.

Le reclamo a mi hermana el que me haya estado molestando con las patadas en la noche desde abajo en la litera, pero ella me asegura que se quedó dormida en cuanto llegó, y que ni siquiera sabía que yo y mi beba nos habíamos quedado a dormir en la casa.

“Entonces, ¿cómo supe yo que traías puesta la blusita rosa con aplicaciones azules y aquel chalequito de mezclilla con bordados en rosa que te regalé en Navidad?”.