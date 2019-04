Cuatro meses sin agua en colonia Los Nogales

Chihuahua.- Vecinos de la colonia Los Nogales, ubicada al suroriente de la ciudad, manifestaron su preocupación y molestia debido a la carencia de agua potable luego de que en diciembre de 2018 se secara el pozo que abastecía de líquido a los habitantes del sector.

Rafael Torres, habitante del lugar, señaló que son cuatro meses los que tienen ya sin el servicio, lo que les ha obligado a solicitar el abasto a través de pipas particulares, generándose un gasto promedio de mil 300 pesos por semana por familia.

“Aquí vivimos alrededor de 500 personas y cada familia debe comprar el agua necesaria. En mi caso yo gasto mil 300 pesos por 200 litros de agua que compro cada viernes y con eso nos tenemos que aguantar toda la semana”, indica.

Lo anterior significa por lo menos 5 mil 200 pesos mensuales que se tienen que invertir en la compra de líquido, situación que los quejosos consideran insostenible y que aseguran, sería más económico si la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) aceptara prestarles el servicio por el cual, están dispuestos a pagar, pero –aseguran– la dependencia se ha negado a dar una respuesta.

“La Junta de Agua dice que no les corresponde a ellos atendernos, sin embargo, en algún momento dijeron que iban a hacer otro pozo pero hasta ahora no han hecho nada, lo que nos parece ilógico porque muy cerca de aquí está la línea que va a dar a la colonia Rinconadas los Nogales y atravesaron toda la colonia de nosotros para ponerles agua y drenaje a ellos y a nosotros no. Hasta este momento no tenemos servicio de agua y tampoco de drenaje”, aseguró.

La preocupación mayor, agregan, es que con la inminente llegada de la temporada de calor la situación se torne aún más complicada de lo que ya es debido al incremento en el consumo de líquido y en consecuencia el recurso económico que se tendrá que destinar a ello.

“Necesitamos que nos atiendan. No pedimos que nos den las cosas gratis, estamos en la disposición de cubrir el pago que nos toque pero no podemos continuar como estamos”, indicaron.