Cuestiona defensa credibilidad de especialista en audiencia de exgobernador

Chihuahua.- En el marco de la audiencia de petición de medida cautelar de César D., ante la jueza Valentina Meléndez, fue presentada la declaración de Adrián Holguín Pérez, quien se identificó como especialista en Cardiología. El agente del Ministerio Público le cuestionó si el imputado podía recibir la atención adecuada en el Cereso, por su parte la defensa cuestionó su credibilidad, al señalar que anteriormente el médico enfrentó un proceso legal.

El médico respondió las preguntas del agente del MP en el sentido de que hay elementos para señalar que el exgobernador tiene una condición médica no grave, incluso ha tenido un estado de salud establece. Mencionó que los padecimientos que tiene el imputado se pueden considerar comunes y tratables.

Por su parte la representación de la defensa señaló que el médico no está del todo enterado de las condiciones que enfrenta el exgobernador en el penal, además de que cuestionó que el especialista ha sido acusado en un proceso legal, pero el agente del MP apuntó que ese asunto no tiene nada que ver con este proceso ni con su opinión de especialista, por lo que la jueza, Valentina Meléndez, indicó que no se harían más preguntas al respecto.