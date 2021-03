Cuestiona Desec pensiones para adultos mayores

Tomada de internet

Chihuahua.- El titular de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, Sergio Mendoza Vidal, dijo ayer que toda la gente está de acuerdo en que hay que ayudar a los adultos mayores dando una mejor pensión, como pretende el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero el tema es de dónde saldrán los recursos y a costa de qué.

Recientemente el presidente López Obrador anunció la pretensión de reducir la edad para que más adultos mayores reciban una pensión y que pretende que para el 2024 éstas lleguen a seis mil pesos bimensuales.

Al respecto, Sergio Mendoza dijo que espera que al Gobierno federal le salgan bien las cuentas para lograr ese proyecto y ver cómo puede soportar financieramente esa prestación.

El empresario dijo que por otro lado es necesario saber de dónde saldrán esos recursos y a costa de qué.

Planteó que si se deja de hacer hospitales, de pagarle bien a maestros y médicos, recortar cosas esenciales, entonces no funcionará la mejora de las pensiones, porque sólo generará una espiral negativa.

Sergio Mendoza dijo que, con un gasto excesivo no acorde a los ingresos, el país podría quedar deteriorado y se puede llegar a un punto imposible de pagar esas pensiones.

Subrayó que los números no dan para pagar más pensión, ya que, si ahora no pueden, se tendrá que recortar otras cosas para afrontar eso. “Un país no puede trabajar así”, recalcó.

“Regalar dinero no se puede hacer por siempre, aunque uno quisiera”, recalcó el empresario Sergio Mendoza.

Indicó que el ataque a la pobreza se debe hacer de una forma virtuosa, como en su momento lo hizo China, quien hace unos 20 años empezaron a atraer empresas, generar empleo y mejorando sus sueldos.

Finalmente indicó que los números de México ahora hablan de que el camino que se sigue hace dos años no es el correcto, con inversión a la baja al 18%, caída del 10% del PIB, baja en el empleo, lo cual denota que este no es la ruta correcta para sacar al país adelante.