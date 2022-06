Cuestionan ciudadanos las fallas en semáforos

Yeimi Hernández/El Diario

Chihuahua, Chih.- Ante las fallas que se han presentado en más de 40 semáforos en la ciudad, la ciudadanía se encuentra inconforme con el manejo de los recursos y falta de atención que se ha brindado a la problemática, indicó un transeúnte de la avenida Fuentes Mares y Cuarta.

"¿Cuántas muertes más va a cargar Vialidad?, eso me pregunto a diario que paso por estás calles que tienen sin semáforo meses", dijo Saúl, trabajador de una farmacia de la zona.

"No tenemos señalamientos viales, no hay semáforos, no hay cultura vial y todos los días tenemos que jugarmos la vida con miedo de ser atropellados".

Indicaron que la preocupación de ser arrollados por los automovilistas que van a velocidades superiores a las permitidas, se incrementan ante la falta de semáforos y puentes peatonales.

"Si no van a poner semáforos, deberían por lo menos mandar agentes viales a darnos paso a nosotros los transeúntes, necesitamos urgentemente una respuesta de las autoridades", declaró.