Cuestionan manifestación de maestros jubilados

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua- De nueva cuenta profesores jubilados se manifestaron porqué recibirán en dos pagos su aguinaldo, lo cual causó indignación entre trabajadores golpeados duramente por la crisis derivada de la pandemia quienes se quedaron sin empleos, mucho menos prestaciones como aguinaldos.

Varias personas quienes observaron las manifestaciones condenaron el hecho, al manifestar que los profesores quienes reciben integro el sueldo cada quincena, les pagan aparte primas y bonos, recibirán su aguinaldo quince días después de lo previsto y en algunos causa malestar, inconformidad.

"Muchos mexicanos quisiéramos estar con tu seguridad social, económica, estar en tus zapatos, se ve que no sabes lo que es recibir la mitad de tu sueldo porque la empresa no puede cubrirlo en su totalidad, como se ve que no sabes lo que es llegar al trabajo con la preocupación que seas despedido, el terror cuando te hablan de recursos humanos, luego valoré la mitad de mi sueldo cuando mi empresa tuvo que cerrar y nos quedamos sin empleo cientos, miles de personas, las probabilidades de colocarme en un espacio laboral van disminuyendo y leo en los medios que tu inconformidad es porque te pagarán tus prestaciones quince días después, lo sentí como una ofensa para los mexicanos que estamos viviendo esta situación y que también somos profesionistas," aseguró el ingeniero Fabian Campos, despedido recientemente.

Feenando Ruiz, contador, dijo que el maestro se ha ganado un lugar muy especial en la sociedad, a pulso, tu trabajo se valora y reconoce, pero pidió a los maestros rijosos en la situación que se encuentran ya que ellos reciben sueldo completo aunque no asistan al trabajo.

Varios de los organizadores de estas manifestaciones promovidas por Jesús Aguilar Bueno, Miguel Jiménez, Beatriz Verduzco y Braulio Solis, quienes poseen la llamada clave "L" reciben hasta 140 mil pesos de aguinaldos.