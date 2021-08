Culpa Corral a las lluvias por retraso de obras

Archivo/ El Diario

Chihuahua.– El aún gobernador de Chihuahua, Javier Corral, culpó a las lluvias de no poder culminar muchas de las obras que inició al final de su administración.

“Esta lluvia es una bendición, auténticamente, yo celebro en general que llueva mucho. Claro, hay partes en donde me puede porque nos retrasa muchas obras que estábamos a punto de terminar”, expresó.

Al referirle que dichas obras se pudieron haber realizado desde hacía varios años, el mandatario se apresuró a decir que nunca contó con los recursos suficientes para hacer obras de infraestructura durante su gobierno.

“Es que no teníamos dinero para hacerlo, si hubiéramos tenido dinero las habíamos podido hacer desde el principio, no era cuestión de tiempo, no, cuando lo tuvimos nos aplicamos”, dijo el mandatario, apelando desde su óptica a que siempre hay una manera distinta de ver las cosas.

Las obras son contadas en la capital del estado, donde destaca la Ciudad Deportiva que requiere todavía meses de trabajo intenso para el término del proyecto corralista, que al igual que múltiples obras en Ciudad Juárez y varias partes del estado, quedarían inconclusas.

En deplorables condiciones la Deportiva

Basta con hacer un recorrido por la Deportiva para observar el deterioro de la mayoría de las zonas y el retraso en las obras, con cables expuestos, banquetas levantadas, pista de arcilla en pésimo estado y jardines descuidados.

A un costado del estadio Manuel L. Almanza se encuentra un montón de postes de fierro que llevan varias semanas, de acuerdo con locatarios, quienes se dicen desesperados por la lentitud de los trabajos que alejan a los clientes.

Ana, comerciante establecida, comentó que sus ventas han bajado de forma considerable, porque ante el desorden del parque mucha gente dejó de acudir en las tardes y fines de semana, y han encontrado otras zonas de esparcimiento y por lo tanto, otras ofertas comerciales.

Mientras Javier Corral asegura que ninguna obra pendiente quedaría sin respaldo presupuestal, la diputada federal electa, Rocío González, aseguró a finales de junio que la administración actual dejaría un pasivo financiero considerable a la administración de Maru Campos.