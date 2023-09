Cumple Alexa más de un año desaparecida

Chihuahua, Chih.- "Tu familia te ama. ¿cómo te explico que nada volverá a ser lo mismo hasta que tu regreses?; lamentablemente, es algo que tu no vas a entender porque es algo que sólo entienden las personas que están pasando por la misma situación que nosotras. No esperes a que le suceda a un familiar tuyo para poder empatizar con nosotras”, expresó una de las familiares de Alexa Itzel Núñez Sierra, desaparecida desde el cinco de junio de 2023.

Aquella noche, Pablo Gerardo G.M., causó terror en la colonia Genaro Vázquez luego de presuntamente llevarse a Alexa Itzel N.S., quien en aquel entonces tenía 13 años y de disparar en contra de la madre de la menor de edad, la señora Marisol N., quien quedó gravemente herida y quien actualmente se encuentra recuperándose en un refugio.

“Hace un año que Pablo Gerardo Mancinas González hizo lo que hizo y hasta ahorita seguimos sin tener respuestas; sin saber que hizo con la niña. Queremos que se haga justicia”, dijo una de las familiares de las víctimas quien por miedo a represalias decidió omitir su nombre.

Otro de los seres queridos de Alexa, dijo que pasar una situación como ésta es difícil, dolorosa y lamentable.

“Ha sido un año difícil, triste; no paramos de pensar en si ella está viva o está muerta. Sabemos que está detenido pero no nos dan respuesta”, externó.

De acuerdo con lo que señalan los familiares, los hechos ocurrieron a las 11 de la noche cuando el presunto responsable llegó a la casa de Marisol para llevarse a Alexa por la fuerza; minutos más tarde, regresó, y con engaños sacó a Marisol.

Como pudo, Marisol caminó desde el lugar de los hechos hasta la vivienda de una hermana, una distancia de 500 metros aproximadamente. Subió por un arroyo, recorrió parte del Periférico R. Almada y posteriormente volvió a tomar el camino de tierra hasta que, como pudo, llegó a la casa de una de sus hermanas.

Antes de comenzar con la búsqueda de la niña, las hermanas de Marisol fueron a rescatar a la hermana menor de Alexa, pues tenían temor de que algo le fuera pasar.

“Fuimos a buscar a la hermanita de Alexa pues no sabíamos si ella estaba bien o si también se la habían llevado; pero, afortunadamente y pese a que se encontraba asustada, estaba con bien”.

La otra pequeña dijo a sus tías que el “El Yayo” regresó a la casa después de que su mamá había salido, pero que no le abrió.

“Ella nos dijo que Gerardo estuvo insistiendo que le abriera la casa, que su mamá lo había mandado por ella y que allá la estaban esperando junto con Alexa; pero la pequeña no cedió y le dijo que no tenía llaves, que estaba encerrada y que no podía salir”.

Después de buscarla durante toda la madrugada, alrededor de las seis de la mañana llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, integrantes de K9 y del equipo de drones, para hacer un operativo de búsqueda por la zona en donde ocurrió todo.

Pablo Gerardo fue detenido la madrugada del 14 de diciembre por una célula mixta por un delito diverso en la ciudad de Chihuahua y fue llevado a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en donde elementos de la Agencia Estatal de Investigación le cumplimentaron una orden de aprehensión.

Posteriormente, este fue imputado por los delitos de violación agravada y desaparición por particulares en perjuicio de la adolescente A.I.N.S. y tentativa de feminicidio de Marisol N. S y actualmente se encuentra en prisión preventiva.