Cumple Alexa un año desaparecida

Chihuahua, Chih.- Hoy hace un año que mi vida marcó un antes y un después... un año en el que empezó este calvario de no saber en dónde estás pero sigo de pie mi niña y quiero que sepas que no me rindo mi amor”, fueron las palabras de una de las familiares de Alexa Itzel Núñez Sierra, desaparecida el cinco de junio del 2022.

Este día, se cumplen doce meses de la ausencia de quien fue presuntamente raptada por Pablo Gerardo G.M., en la colonia Genaro Vázquez luego de disparar en contra de la madre de la menor de edad, la señora Marisol N.

Aunque actualmente el principal sospechoso se encuentra detenido por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, desaparición forzada y violación agravada; éste, no ha dicho nada sobre el paradero de la adolescente quien al momento de su desaparición tenía 13 años.

Ante esto, una de las familiares de la pequeña dijo sentirse mutilada por dentro, inútil y desesperada por no saber a quién tocarle y en dónde buscar.

“Todos los días me levanto y digo “¿ahora a quién le pregunto?”, pero tengo mucha fe en Dios. A cada niña que veo siento ganas de abrazarla y pienso que eres tú. Mi niña, hemos repartido volantes, pancartas, hemos hecho lonas y todo es muy doloroso; trato de fingir que estoy bien, pero cuando estoy sola grito, lloro, me desahogo”, expresó una de las familiares de Alexa, quien por miedo prefirió omitir su nombre.

“Hay días en los que me siento agotada; pienso en cómo y dónde estarás… Pienso en si comes o si duermes. Hay ocasiones en las que también me siento culpable por no encontrarte. No quiero que el día en que aparezcas me reclames porque no fui a buscarte al sitio donde estabas, me enoja que me digan que esté tranquila”, externó el ser querido de Alexa.

Hace un par de semanas, la Comisión Estatal de Búsqueda a través de la Fiscalía Especializada de la Mujer, incluyó en el programa de recompensas a esta menor de edad por lo que se dará una recompensa de 200 mil pesos a aquella persona que brinde información fidedigna que ayude a dar con el paradero de Alexa.

A doce meses, los familiares siguen en búsqueda de justicia.

“No me rendiré tu familia te ama; no esperen a que le suceda a un familiar tuyo para poder empatizar con nosotras’, externó otra de las familiares.