Cumple SNTE amenaza; deja a niños sin clases

La Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cumplió con su amenaza de cerrarescuelas de nivel básico como medida para presionar al PoderJudicial de la Federación, a que resuelva de inmediato los amparos que mantienen frenada la distribución de los libros de texto.

Además, un grupo de maestros encabezado por el secretario General de la Sección 8, Eduardo Zendejas Amparán, hizo un plantón afuera del Centro de Justicia Federal, que duró poco más de 24 horas y fue levantado ayer El líder de la Sección Octava del SNTE confirmó que el lunes continuará el paro de labores, elcual se levantará una vez que comiencen a entregar los libros.

El lunes pasado el Juzgado Tercero de Distrito concedió la suspensión provisional a uno de los amparos promovidos por el abogado Gabriel Vidaña; el martes se notificó también que habían obsequiado la misma medida para los juicios entablados por dos organizaciones de la sociedad civil, ante lo cual las dirigencias seccionales del SNTE anunciaron el paro de labores, y este se concretó de manera parcial ayer.

La funcionaria manifestó que únicamente fueron escuelas federales las que pararon labores ayer, de estas, 134 pertenecen a preescolar; 548 a primarias y 81 secundarias en varios municipios de la entidad dando 763 en total, sin

que se tenga el dato de cuántos alumnos se vieron afectados. Gutiérrez indicó que el paro de labores es una decisión tomada por las secciones sindicales, aunque, dijo que el gobierno es respetuoso de estas acciones, destacó la importancia de que los niños puedan acudir a la escuela y reciban la educación necesaria. Asimismo, resaltó que existe un mandato judicial que se debe respetar tal como el estado lo ha hecho y ante esto, no queda otra opción más que esperar el fallo definitivo, pero indicó que lo más importante es velar por la educación de la niñez chihuahuense.

Cabe señalar que a nivel estatal en las escuelas de educación básica conformado por preescolar, primaria y secundaria, se tiene un estimado de 725 mil estudiantes, en ambos subsistemas educativos, de acuerdo con datos emitidos por la Secretaría de Educación y Deporte (SeyD). Debido a estos cierres de escuelas, el dirigente, Eduardo Zendejas, acudió a Palacio de Gobierno en dónde sostuvo una reunión con el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, a quien le solicitó la intervención del Estado para que a través de su área jurídica puedan actuar para destrabar el asunto. Dijo que de no existir una solución inmediata a este conflicto, se corre el riesgo de perder el ciclo escolar 2023-24, pues Chihuahua junto con Coahuila son los únicos dos estados del país en los que no se ha aplicado el nuevo modelo educativo denominado “La Nueva Escuela Mexicana”.

No habrá clases próximo lunes: SNTE

Debido a que no ha habido una resolución por parte de la jueza Tercero de Distrito, Jessica Hernández, el SNTE advirtió que la suspensión de clases continuará el próximo lunes, ya no sólo en las escuelas federalizadas, que abarcan la Sección 8, sino también las estatales de la Sección 42, que encabeza Manuel Quiroz Carbajal.

Durante la manifestación de maestros afuera de los Juzgados Federales, la jueza recibió al secretario de la Sección 8, Eduardo Zendejas, a quien solicitó respetar los tiempos jurídicos, sin embargo, el dirigente sindical puntualizó que no cejarán en su exigencia, y abrirán las escuelas sólo hasta que se abran los almacenes para la entrega del material educativo.

Los maestros, que desde el día jueves 12 se apostaron frente al edificio ubicado en la Avenida Mirador levantaron ayer el plantón pacífico. Fue aproximadamente a las diez de la mañana que el secretario general y una comitiva en representación del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE tuvieron un encuentro con la juzgadora en el que externaron la

necesidad de que se dé una resolución, no obstante, a decir de Zendejas, aunque fueron escuchados, la jueza les manifestó que no se trata de una urgencia y pidió ser respetuosos de los tiempos legales.

“Ellos se van a su ámbito jurídico, dentro de su competencia nos escuchan, revisan eldocumento, escuchan con atención las observaciones, implicaciones y urgencia.

“Sin embargo, para tener voz necesitaríamos un recurso jurídico. Le pedimos que tuviera consciencia apegándose al artículo 3º. Sí hay muchos casos pero esto es algo urgente, y ellos nos manifestaban que no consideraban que hubiera riesgo, pero sí lo hay, porque no se está aplicando los planes y programas de la escuela mexicana, porque no se cuenta con el único material que son los libros de texto, viene una evaluación en la que no podemos poner mentiras.

“La gran mayoría, casi el 99 por ciento quiere los libros de texto. Las madres y padres de familia quieren los libros de texto. Entonces por qué amparar en la generalidad, que se conceda el amparo al promovente a que no se le obligue a llevar los libros de texto”, señalaron. El líder sindical añadió que no se les brindó tampoco información de cuándo se

resolverá en torno al amparo interpuestopor las asociaciones Clínica de DerechosHumanos y la Asociación Estatal de Padres de Familia.

En lo que respecta a estas asociaciones Juan Manuel Armendáriz, representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE las calificó como “patito” y detalló que al buscar sus domicilios no se encontraron con instituciones,

sino con domicilios particulares. Por lo anterior los maestros amagaron con continuar con el paro de labores y el cierre de escuelas en tanto no se resuelva la entrega de los libros de texto, que ponen en peligro las próximas evaluaciones e incluso la validez de todo el ciclo escolar.

“A ver si tienen tiempo de voltear a ver la urgencia y la necesidad del sistema educativo y de resolver a favor. Si no lo hacen ya lo dijimos, vamos a seguir con las escuelas cerradas y se van a abrir hasta que se abran las puertas de los almacenes y se entreguen nuevamente los libros”, puntualizó Zendejas.

(Miguel Ángel Silva / Francisco Córdova / El Diario)

