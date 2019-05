Cumplen 10 días sin agua en colonias aledañas al Cerro Grande

Chihuahua.- Hoy se cumplen 10 días que la gente de las colonias aledañas al Cerro Grande sufren por el desabasto de agua.

Los afectados denuncian que llega un chorrito, se acaba la presión en las llaves, y falta el surtido del vital líquido en pipas, en los sectores en los que no existe red instalada.

Los colonos mencionaron que en todas las temporadas de calor intenso, cada año, casi sin excepción, amas de casa recurren a la medida extrema del secuestro de los camiones-tanque, las llamadas pipas, ante la impotencia porque no ven satisfechas las necesidades que se cubren con el agua.

Aseguraron que este año en especial, el riesgo de una crisis llama a la puerta, porque los encargados por parte de la autoridad en el reparto del agua en pipas, quienes han reconocido que 20 de estos camiones se encuentran fuera de operación, descompuestos y sin posibilidad de ser reparados en lo inmediato.

“Hemos reportado a la Junta de Aguas, pero sencillamente no nos hacen caso y tenemos cuatro días sin que llegue el agua, ni tampoco nos atienden”, indicaron, molestas, varias amas de casa.

El problema de desabasto afecta a por lo menos 25 colonias en las faldas al sur del Cerro Grande, entre las que se encuentran Granjas La Soledad, Cuauhtémoc, Las Cruces, Vistas Cerro Grande en sus varias etapas, Los Llanos, Toribio Ortega, 3 de Mayo, Secretaría de la Marina, Valle El Dorado, Granjas Cerro Grande, María Luisa. Valles del Sur, Jorge Barousse, entre otras muchas.

“Nos dijeron que iban a mandar un inspector a supervisar el reparto de las pipas, pero lo más probable es que esa respuesta se la hayan sacado de la manga, y que tengamos que ir en una comisión de colonos a exigir a la oficina central de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, para exigir que se nos surta debidamente, tanto en los sectores de pipas, como en donde hay red pero no existe abasto suficiente”, expresó Iván Leo Tepatzi Ramírez, dirigente del Movimiento Antorchista en esta zona.

“No tenemos para lo más esencial, que son los baños, y para hacer los alimentos, estamos hartos de que se nos dé este trato” expresó un vecino afectado.

Afirmaron que en las colonias del Cerro Grande, el servicio en los sectores que ya tienen servicio domiciliario, en las llaves el suministro diario es de una hora, de las 16:00 a las 17:00, tiempo en que se llenan tinacos, tambos o baldes, diariamente. Esto es en tiempos normales, pero ahora están “padeciendo las de Caín en la tierra”.

Los vecinos dijeron que se sienten abandonados y discriminados por las autoridades porque, a pesar de que muchas de estas colonias tienen ya decenios de haber sido fundadas, padecen de este tipo de problemas de manera permanente, al contrario de los desarrollos habitacionales en las inmediaciones del Periférico de la Juventud, a donde se va a vivir la gente de dinero, y donde la misma Junta Municipal de Agua y Saneamiento instala pozos y rebombeos en aquellos fraccionamientos exclusivos, desde el momento mismo en que se fraccionan los lotes, mucho antes de que viva una sola alma allá.