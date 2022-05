Cumplen seis días sin agua

Chihuahua.- Vecinos de la colonia Santa Rosa, denunciaron escasez de agua; problema que se tiene desde el pasado domingo.

“Desde el domingo no tenemos agua, el lunes hubo muy poca presión y sólo un rato, lo mismo pasó el martes y los demás días. Aunque la suelten es como si no hubiera nada, sale la misma por que en las casas que son de dos pisos no sube, y pues en todo el día no hay”, dijo Angélica Escobedo.

Desde el pasado martes, el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), dijo que esta situación quedaría resuelta durante el día, sin embargo, no fue así.

“Hoy quedará listo, estamos trabajando en eso”, dijo Alan Falomir, director de la dependencia.

Ante esto Manuel Altes, director técnico de la JMAS, dijo que el lunes se presentaron aproximadamente 18 faltas de agua en la colonia Santa Rosa y que el martes se registraron únicamente tres reportes.

“Esto se debe a la reparación que se realizó el domingo de la conducción del rebombeo Sacramento al tanque Coronel y de ahí al tanque B, esta colonia está abastecida al tanque B”, dijo Manuel Altes.

“Yo llamé y otros vecinos también llamaron, nos dijeron que lo iban a arreglar y nada. Se supone que tenemos tinaco para que haya agua en el transcurso del día, pero pues no se llena porque no hay”, dijo otra de las colonas.

