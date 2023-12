Cumplieron sólo 14 municipios con el Presupuesto Participativo

Chihuahua.- Sólo 14 de 67 municipios en el estado cumplieron con la Ley de Participación Ciudadana en materia de presupuesto participativo, de acuerdo con información del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix, en rueda de prensa organizada ayer en el Casino de Chihuahua.

Por consiguiente, estos 14 municipios que sí cumplieron con este ejercicio democrático ciudadano, equivalen al 21 por ciento, es decir que el 79 por ciento restante de los ayuntamientos ignoraron tal obligación.

Acosta Félix detalló que Chihuahua y Juárez son ejemplo de cumplimiento y de aplicación de modelos de participación.

Explicó que la limitación presupuestal de municipios pequeños no es un impedimento para cumplir la ley, que establece que por lo menos el 5 por ciento de los ingresos de libre disposición, que no están etiquetados en ramos para fines específicos, deben destinarse para obras que decida la ciudadanía por medio de consultas abiertas.

Los municipios que también cumplieron con dicho ejercicio son: Bachíniva, Camargo, Cusihuiriachi, Delicias, Parral, Jiménez, Julimes, Madera, Maguarichi, Meoqui, Namiquipa y Rosario.

El titular de la ASE, dijo que las conductas de incumplimiento por parte de autoridades administrativas, en materia de presupuesto participativo, no ameritan hasta el momento sanciones a los funcionarios omisos, situación que debe revisar el Congreso para establecer las modificaciones a la ley, porque hasta el momento las omisiones no representan ninguna consecuencia legal.

“La Ley de Participación Ciudadana no establece ninguna consecuencia legal ante el incumplimiento, entonces, cuando nosotros no podamos determinar que la conducta de omisión pueda encuadrarse en una posible falta administrativa, grave o no grave, no nos queda de otra que sólo emitir una recomendación”.

Ayer lunes la Auditoría entregó al Congreso las observaciones de las 14 cuentas públicas en donde aplicaron el Presupuesto Participativo, ejercicio de revisión que analizará la Comisión de Fiscalización que encabeza la morenista Leticia Ortega Máynez.