¿Cura padecimientos el Foco Tonal de Plaza Merino?

Gabriel Ávila / El Diario Gabriel Ávila / El Diario

En la ciudad de Chihuahua existe un Foco Tonal en la Plaza Merino y según cuentan las leyendas, estos son fuentes de energía cósmica con la cual las personas pueden curar enfermedades físicas, mentales y espirituales.

Sin embargo, científicamente eso no está comprobado y a simple vista, lo que se observa es un lugar redondo de unos dos metros de diámetro con dos pequeñas bardas a los lados, y cuando las personas se colocan en el centro, al hablar se escucha eco.

Se guardan infinidad de historias sobre ese sitio, y de acuerdo a registro históricos, hace mas de 50 años, ahí era un sótano y había baños públicos, después fueron tapados y se construyó la banqueta en forma de circulo con barditas alrededor, construcción que aprovechaban algunos cuantos porque los fines de semana principalmente iban grupos musicales a organizar pequeños bailes y ganarse unas monedas.

Ese atractivo para muchas personas, principalmente tarahumaras y adultos mayores, terminó el año pasado cuando comenzó una remodelación en la zona que incluyó mesitas y sillas alrededor de la plaza.

Versiones de personas mayores de edad, aseguran que para poder recibir la curación y energía positiva, es necesario acudir ciertos días y horas en los que se alinean los planetas y el sol, sin embargo, la fe juega un papel muy importante para recibir la energización.

Doña Joaquina, estaba sentada frente al lugar en un puesto de comida y platicó su experiencia en estos lugares “yo fui una vez al foco que está en Delicias y me asusté, porque nos metieron a varios y a mi me tocó estar mirando al sol, y era en pleno calor, entonces empecé a sudar y me decían no se tape la cara para que le llegue la energía directa. Al ratito no se si fue el calor, pero a mi me empezaron a hormiguear las piernas y al rato ya no aguantaba la rascadera. No sé si me curó de algo, pero yo me asusté y no quise volver”.

No es común encontrar estos lugares, sin embargo, según registros en Chihuahua además del de la capital, existen otros focos tonales: uno en la mina La Prieta, en Parral, otro en el municipio de San Buenaventura al que incluso lo rodean historias esotéricas y de terror.

El que está considerado como el más fuerte foco tonal en Chihuahua es uno ubicado en la ciudad de Delicias. Para llegar, se debe tomar la carretera federal que pasa por el pueblo y en un distribuidor tomar hacia la derecha. Se llegará a un hotel y en el interior del estacionamiento está construido el concentrador de energía cósmica, pero es necesario contar con el permiso del dueño para poder acceder al redondel y realizar el ritual de cerrar los ojos, elevar las palmas de las manos hacia el cielo y durante unos minutos confiar en que se recibieron los efectos.