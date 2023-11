Da Conagua prórroga para definir ciclo 2024

Chihuahua, Chih.- La Comisión Nacional del Agua dio una prórroga de casi a dos meses a los productores de riego para definir el volumen de agua de las presas de la entidad que será aprobado para ser utilizado en el ciclo 2024, según comentó el presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata, quien indicó la propuesta es la aprobar el 35 por ciento de la concesión, lo que implica una reducción del 65 por ciento respecto a este año.

Explicó que cada año, en noviembre es definido el volumen de agua que podrá ser utilizado para las hectáreas de riego, pero ante la sequía que ha predominado esta ciclo, los productores solicitaron que sea hasta diciembre cuando sean realizados los cálculos, para dar oportunidad de que las presas capten más líquido.

Para agrícola de este año, la Comisión Nacional del Agua aprobó el 27 de noviembre de 2023 la utilización del 100 por ciento de la concesión de las presas, el cual es de mil 82 millones de metros cúbicos, pero para este año esta cifra difícilmente llegará al 40 por ciento, debido a que las presas tienen apenas un 40 por ciento de su capacidad ocupada.

“Ya se sabe que lo aprobado será menos del 50 por ciento, de hecho un 35 por ciento no es tan poco, pero fue solicitada una prórroga para que el volumen sea definido hasta diciembre, esperando que haya lluvias o nevadas que aumenten el nivel de las presas”, dijo.

Concluyó que en caso de que no haya lluvias el próximo año, el panorama será catastrófico, porque las presas no serán abiertas para el riego y habrá una crisis económica como no ha sido vista en 30 años. “Por ahora esperamos lluvias que permitan subir un poco la concesión autorizada para el campo”, dijo.