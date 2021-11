Da el 'Buen Fin' esperanza

Silvestre Juárez/El Diario

Buenas expectativas de venta tienen los comerciantes del centro -Cocentroante la llegada del “Buen Fin 2021”, mismo que se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre en todo el país y en el cual, el comercio local espera alcanzar por lo menos el 70 por ciento de las ventas obtenidas en 2019.

En contraparte, los consumidores locales aún tienen cierta reserva al gasto exagerado o el endeudamiento a través de las tarjetas de crédito ya que, si bien es cierto las condiciones sanitarias han mejorado, la pandemia aún no ha concluido lo que genera incertidumbre entre los ciudadanos.

Encuestas realizadas a nivel nacional por la plataforma “Buenfin.org” establecen que ocho de cada diez personas tienen la intención de comprar durante la campaña, sin embargo, también se destaca la incertidumbre existente.

“Las expectativas son muy diferentes respecto al año anterior porque en ese periodo nos encontrábamos en los llamados “supercierres” debido al rebrote de Covid. En comparación al 2019 que es donde pretendemos llegar, calculamos un 70 por ciento de lo que en ese momento se llegó a comercializar”, señaló Ricardo Perea presidente de Cocentro.

Informó que hay 190 negocios afiliados a dicha agrupación y, aunque la pandemia dejó una mortandad de por lo menos 25 a 27 empresas del ramo -solo entre los afiliadosestán en busca de mejorar las condiciones para la supervivencia de las que permanecen, inscribiéndose tanto de manera individual o colectiva a la campaña nacional.

“Todavía estamos con el tema de la contingencia en donde los aforos son limitados, sin embargo, varios locales tendrán sus respectivas promociones, ofertas, 2x1 o adiós a las mercancías, con el objetivo de renovar luego que se culmine la campaña y empezar a colocar los productos propios de este año”.

Se tiene claro, dijo, que la pandemia no se ha superado del todo por lo que, se continuará vigilando el cumplimiento de las medidas sanitarias y aforos permitidos.

“Entendiendo que aun la pandemia no termina, a pesar del semáforo verde, las condiciones de cuidado se mantienen. Somos respetuosos de los aforos establecidos en cada lugar, algunos están al 50 y otros al 70 y tendremos varios días para estar promocionando los productos”, indicó.

A pesar de que, según encuestas realizadas a nivel nacional, un alto porcentaje de la población optará por las compras en línea, a nivel local se apostará a las compras presenciales debido a que de esta forma, dijo Perea, se genera un beneficio colateral.

“Hay algunos comercios que tienen ventas a través de su página web. Nosotros tenemos alrededor de un año tratando de aterrizar una aplicación de Cocentro pero por algunos temas legales no hemos podido arrancarla. Estamos en pláticas con el ayuntamiento para poder agilizarla. Queremos entrarle al tema de las ventas en línea, aunque todavía no es tan fuerte en el primer cuadro. Aún estamos en esto de las visitas presenciales porque lleva a una mayor derrama económica. Si vas a comprar unos zapatos aprovechas y compras algo de beber o comer y no solo se beneficia a un establecimiento, sino que hay circulante para otros negocios”, explicó.

En cuanto a proyectos o campañas para reactivar la economía en el centro de la ciudad, el entrevistado dijo que buscan que las actividades artísticas y/o culturales, se realicen de manera continua ya que esto resulta atractivo para una población deseosa de eventos de ese tipo.

“Los eventos en el centro generan la movilidad y asistencia de la gente; una vez allí acuden a las tiendas o buscan opciones para comer o cenar. Queremos que este tipo de campañas siga, sabemos que la gente está deseosa de los eventos públicos como los que hemos tenido a últimas fechas, pero también es importante tener claro que no debemos bajar la guardia y continuar con las medidas sanitarias”, apuntó.

Según el reporte “Expectativas de compra El Buen Fin 2021”, realizado por “Buenfin.org”, ocho de cada 10 encuestados declararon tener interés de compra de productos y servicios durante la edición 2021 de dicha campaña. Sin embargo, el segmento que más resalta con intención de compra son los jóvenes adultos con rangos de edad de 18 a 34 años.

El referido documento establece que a diferencia de lo que se vivió en 2020, el usuario que tiene interés de compra durante la campaña es un comprador que principalmente planea utilizar ambos canales (online y físico) para la adquisición de sus productos y servicios. De esta forma, el 97 por ciento de los potenciales compradores piensan adquirir sus artículos combinando en algún momento las tiendas físicas y el Internet.

Por otro lado, 3 de cada 10 potenciales compradores indicaron que será la primera vez que harán compras a través del canal digital mientras que el 68 por ciento de los encuestados dijeron ser compradores recurrentes del canal online cuando compran durante la campaña.

No hay condiciones para gastos superfluos o excesivos: ciudadanos

A una semana de que inicie la campaña “Buen Fin 2021”, algunos chihuahuenses coincidieron en que la situación económica de los consumidores no son las más óptimas por lo que, no hay condiciones para hacer gastos superfluos o excesivos.

“Algunos apenas ganamos lo suficiente para sobrevivir y sería una tontería de nuestra parte gastar el poco dinero que se tiene o endeudarse a largo plazo. La gente que tiene un salario digno quizá pueda hacerlo peor los que apenas tenemos lo necesario para ir saliendo cada quincena, creo que no es posible”, señalaron.

A lo anterior, dijeron, se suma la duda respecto a la fortaleza de la economía y los espacios laborales que en cualquier momento pueden perderse.

“No sabemos si la empresa donde uno trabaja cerrará, entonces te quedas sin trabajo y qué haces. Debemos ser conscientes y ajustarnos a lo que tenemos en este momento”, apuntaron.

Pero ¿qué lleva a los consumidores a realizar compras en El Buen Fin?

Las principales razones de compra durante la campaña se concentran en mayor medida en el aprovechamiento de las ofertas y descuentos, seguido de una percepción de que la campaña es la mejor ofertando esta clase de promociones y una mayor variedad de productos y servicios. En cuanto a las razones de compra online durante la campaña, se centran principalmente en los beneficios que brinda el canal, como lo son: el comparativo de productos y servicios previo a la compra, el evitar las aglomeraciones y la percepción de que online ofrece mejores promociones a diferencia del canal físico. Dentro de las razones para no adquirir algún producto o servicio durante El Buen Fin 2021 deriva a que los encuestados declaran que las ofertas y promociones no son tan atractivas, seguido de falta de presupuesto y la incertidumbre de los ingresos aún por la pandemia.

Para decidir dónde comprarán sus artículos durante la campaña, los usuarios encuestados indicaron que se basarán en la información que existan en la red principalmente. De esta forma, 6 de cada 10 potenciales compradores dijeron que consultarán sitios web de tiendas multi-categorías, seguido de los sitios web de sus marcas y tiendas favoritas y medios masivos como Redes Sociales. 6 de cada 10 encuestados señalaron que visitarán más de una tienda para realizar sus compras, es decir, harán compras en más de una tienda.

Productos de moda y electrónicos los de mayor interés

La mitad de los usuarios con interés de compra durante El Buen Fin 2021, tiene pensado adquirir principalmente productos de Moda y Electrónicos. Sin embargo, con un creciente interés de compra en productos como: Electrodomésticos, Muebles, Decoración del hogar y celulares. En contraparte, la adquisición de instrumentos musicales, servicios financieros, cursos educativos, entretenimiento, medicinas o productos automotrices son los que generan menor interés a pesar de que aparecen en la lista.

El usuario final de las compras que se piensan realizar durante la campaña, serán para el mismo comprador (86%), sin embargo, un 60 por ciento de las compras serán destinadas para algún miembro de su familia (hijos(as), hermanos(as), abuelos(as), etc.). Destaca el punto que un porcentaje mayor de compradores prefieren adquirir productos para sus mascotas que para sus amigos.

En lo que respecta a métodos de pago y envío, durante la edición 2021 de El Buen Fin, destaca el uso de la tarjeta de crédito, seguido de la tarjeta de débito y las tarjetas digitales Bancarias. Por otro lado, 9 de cada 10 potenciales compradores declararon que sus compras por Internet serán enviadas a su hogar.

En materia de seguridad, el 90 por ciento de los encuestados indicó que la compra de productos y servicios por internet es segura. Además, la percepción de seguridad de compra online incrementa 2pp vs 2020

Expectativas de gasto; 50% gastará más en compras por internet

Casi 5 de cada 10 personas tienen pensado gastar más en sus compras por Internet durante el Buen Fin y el presupuesto planeado oscila entre los mil y 10 mil pesos, particularmente en moda, electrónicos, electrodomésticos, decoración del hogar, celulares, belleza y cuidado personal, viajes y transportes, juguetes, videojuegos y deportes, colocados como los diez productos de mayor interés.

Sin embargo, a pesar del interés que la campaña despierta entre los ciudadanos, la encuesta destaca las barreras que existen para no realizar compras. La más importante es que el 55 por ciento de los no interesados en esta actividad argumentan percibir que los descuentos ofrecidos por las empresas no son tan atractivos. La falta de presupuesto se sitúa en segundo sitio seguido por la incertidumbre en los ingresos.

Otros motivos de menor impacto para la negativa a las compras son el miedo a que los productos no se parezcan a lo anunciado por Internet, que las devoluciones o cambios sean muy complicados, desconfianza en comprar por Internet, temor de que las compras no lleguen o lleguen dañadas y el carecer de una tarjeta de crédito o débito para comprar.