Da espalda Estado al comercio

Chihuahua.- Javier Cota, representante de Plaza Galerías, la cual recientemente cumplió 34 años de estar en operaciones, acusó ayer al Gobierno del Estado de estarle “dando la espalda al comercio establecido”.

Advirtió que la crisis económica generada por el cierre de comercios para evitar contagios de Covid–19, ha puesto en la quiebra a negocios dentro de las instalaciones de Plaza Galerías.

Criticó además que ante la situación de contagios las acciones y campañas de prevención deberían centrarse en informar a las personas sobre como prevenirlos, y no en sacrificar a la economía.

“El gobernador debería ver que no todo puede ser querer detener a Duarte, que tiene que cuidar la economía, el trabajo de todos”, dijo Javier Cota.

Explicó que en otros estados las plazas comerciales ya están en operaciones con medidas restrictivas, pero les permiten trabajar; Dijo que en el caso de (Plaza) Galerías son 500 los empleados que están esperando que los dejen regresar a sus labores.

“Hay otros estados en donde desde le rojo les permitieron trabajar, y aquí que nos tengan cerrados no ha implicado que haya menos contagios”, agregó.

Refirió que Plaza Galerías nació de un proyecto que el Gobierno del Estado impulsó en 1986, pero ahora es el Gobierno Estatal el que los está llevando a la quiebra, por lo que cuatro de los comercios ubicados en el interior ya dejaron de operar.

“La plaza ha sido rentable por décadas, pero son negocios que ya no pudieron más, estar cuatro meses son trabajar, sin ingresos no es algo que lo entiendan los funcionarios desde un escritorio, hace años este fue un gran proyecto que nació del comercio local, el Gobierno de ese entonces lo apoyó mucho, pero ahora no nos escucha”, expuso.

Recalcó que la plaza permite tener un mejor control de quienes ingresan, vigilar que todas las personas sean revisadas, que no se quiten el cubrebocas, “algo que no pasa en otros comercios en otras regiones”.

“El comercio informal ya hace lo que quiere, el comercio que está en otros lugares que no está en plazas puede abrir, pero a nosotros que somos comerciantes formales no nos dejan y nos llevan a la quiebra… lo que estamos demandando es que nos dejen abrir con las condiciones necesarias y que se sancione a quien no cumpla, pero que sea un trato equitativo”, declaró.

Actualmente varios de los comerciantes de Plaza Galerías han colocado carpas en donde ofrecen sus productos con la intención de tener algún ingreso, pero la constante es que están al borde de la quiebra.

