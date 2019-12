Da vuelta prohibida y provoca choque

Chihuahua.- Un motociclista resultó con fractura expuesta en su pierna derecha, luego de impactarse contra una pick up en la colonia Villas del Real.

Los hechos ocurrieron en las calles Sosa Vera y Mina Los Alisos, en el norte de la ciudad, cuando el conductor de una pick up Chevrolet, de la línea S-10, dio una vuelta en 'U' prohibida, por lo que momentos después el guiador de una motocicleta impactó sobre la plataforma de la pick up.

Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios al lesionado, el cual fue trasladado al hospital por presentar una fractura expuesta en su pierna derecha.

Elementos de la policía vial atendieron el reporte, a fin se realizar el croquis correspondiente para deslindar responsabilidades.