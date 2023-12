Dan 3 años y ocho meses a agresor de Mya

Chihuahua, Chih.- Érick David B.C., responsable de apuñalar 47 veces a su entonces novia Mya Naomi Villalobos Saldaña, en hechos ocurridos en octubre del 2022, fue condenado a tres años y ocho meses de internamiento en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes en la ciudad de Chihuahua por el delito de lesiones graves, así lo informó el área de Comunicación Social del Supremo Tribunal de Justicia (TSJ).

Dicha dependencia también refirió que este joven, quien actualmente se encuentra enfrentando el proceso desde su casa, será castigado por violencia familiar por lo que además tendrá que cumplir con un año y seis meses de libertad asistida, es decir, tendrá que recibir terapias psicológicas durante ese periodo.

De acuerdo con lo establecido por el juez, Érick David tendrá que escuchar la sentencia el próximo 20 de diciembre en los tribunales de Delicias, lugar en donde se han llevado a cabo las audiencias, momento en que se dará lectura y se explicará la misma.

Mya Naomi, una joven camarguense de 17 años, fue atacada por su entonces novio, quien le ocasionó 47 heridas de arma blanca en el cuello, tórax, cabeza, espalda, brazos y manos.

Ella tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, recibir transfusiones sanguíneas y enfrentar tres factores de muerte. Durante su recuperación, la gravedad de las heridas le impedía incluso comer y beber cualquier tipo de líquido.

La víctima narró que Érick ya había tenido comportamientos violentos pero en esa ocasión, todo escaló muy rápido cuando le advirtió que debía atender sus problemas de adicción si quería que la relación continuara.

En ese momento ambos se encontraban en un automóvil; Érick comenzó a exigirle el acceso a sus redes sociales para revisarlas y la insultó, por lo que Mya se bajó del vehículo ya que sólo quería llegar sana y salva a su casa.

“Yo pensé que me iba a abrazar porque me rodeó con su brazo, pero entonces me atacó con su navaja; yo le dije que parara que estaba sangrando y él me dijo: “perdóname mi amor”, “perdóname” mientras ahora sí me abrazaba, (como queriendo que lo disculpara por lo que había hecho). En eso, yo grité ¡ayuda! ¡ayuda!, él se enojó más y fue ahí cuando me ocasionó todas las demás lesiones”, narró Mya en una entrevista brindada a este medio de comunicación .

Después de eso, un hombre se acercó y le dijo al novio de Mya que parara por lo que este, entró en pánico y huyó del lugar.

“El joven que le dijo a mi agresor que parara, llamó a la ambulancia, pero él también se fue de ahí; por lo que me quedé tirada junto a un lote baldío. A los pocos minutos vi que venía otra vez el carro de mi novio así es que me asuste más y pensé que iba a rematarme, por eso, me levanté como pude y traté de correr pero el auto me acorraló y entonces vi que era su mamá”, contó la víctima.

La madre de E. D. B. C., llegó al lugar de los hechos y le dijo “perdóname hija, de haber sabido que te iba a hacer algo así, no hubiera dejado que te fueras con él”.

“Ella me auxilió, le llamó a mi mamá y me llevaron a Urgencias; me sacaron radiografías, me suturaron la espalda y las manos y me trasladaron a Chihuahua; ahí el doctor le dijo a mi mamá que tenía la tráquea abierta, que me habían perforado un pulmón y que había perdido mucha sangre por lo que me hicieron tres transfusiones”.

¿QUÉ SUCEDE JURÍDICAMENTE?

Cuando el agresor fue presentado ante el juez Érick Estrada, éste decidió reclasificar el delito de tentativa de feminicidio, formulado por el Ministerio Público, a sólo lesiones calificadas y violencia familiar, motivo por el cual también modificó la medida cautelar de internamiento a libertad condicional y le impuso como restricciones: no acercarse a la víctima, no acercarse a Camargo, no salir de Delicias y tomar terapias.

Por ello, la Fiscalía apeló la resolución y consiguió que, en segunda instancia, el magistrado Rogelio Guzmán Holguín dictará el internamiento preventivo, pero el adolescente agresor no acudió a la audiencia en la que se le impondría esta medida cautelar el 31 de enero.

Érick se mantuvo oculto y tramitó un amparo para poder seguir en libertad hasta la conclusión del proceso penal en el que, finalmente, fue encontrado culpable.

Aunado a eso, el Congreso del Estado aprobó una serie de reformas denominadas “Ley Mya”, tendientes a proteger a las mujeres víctimas de violencia, incluso cuando los agresores son menores de edad.

La iniciativa, enviada al Congreso de la Unión, modifica el artículo 145 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescente para permitir la privación de libertad por tentativo de feminicidio.

También contempla una reforma al Código Penal de Chihuahua con una pena más grave cuando se cometan delitos en contra de la mujer.

¿CASTIGO EJEMPLAR?

Apenas hace unos días, el Movimiento Estatal de Mujeres e integrantes consejeras del Consejo Consultivo del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, lamentaron el caso emblemático de esta joven y dijeron que eso sólo confirma la grave situación de la violencia contra las mujeres y las niñas chihuahuenses.

A través de un comunicado de prensa, dicha organización dijo que este hecho nos acerca a la penosa realidad de la difícil ruta de acceso a la justicia; la revictimización por el primer juez que no conforme con conceder al victimario vivir en libertad el proceso, en cada audiencia regañaba y maltrataba a Mya, un locutor de Camargo que detrás de un micrófono en repetidas ocasiones cuestionó la medida de protección de que Mya fuera protegida por elementos de la policía Municipal. "Otro dato que muestra esta dificultad fue que al revocar la orden de libertad para el victimario, un amparo lo protege y para cerrar con broche de oro el hecho de no poder ser imputado por tentativa de feminicidio por no aparecer esta categoría en la ley de menores infractores", dice el documento.

Así mismo, dichas instancias hicieron un llamado al juez quien tiene en sus manos aplicar una justicia ejemplar, la reparación del daño integral conforme a lo que establece la Ley General de víctimas, que deberá incluir medidas de rehabilitación de la víctima (medicas, emocionales; cirugías reconstructivas, revisiones periódicas por diagnóstico de pulmón perforado y tráquea traumatizada, sesiones psicológicas para superar el trauma, restitución de sus derechos y satisfacción que tiene que ver con la disculpa pública y la dignificación de la víctima como sería el caso de la Radiodifusora “La Grandota 97.5 FM” y del locutor Alberto Irigoyen que de forma constante violento con sus comentarios misóginos a Mya.

La lectura de la sentencia se llevará a cabo el próximo miércoles; tras este hecho, esta casa editora buscó hablar con la mamá de la víctima sin embargo, prefirieron guardar silencio hasta entonces.