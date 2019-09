Dan 3 meses mas a Fiscalía por investigación vs 'enfermero de la muerte'

Chihuahua.- La Fiscalía zona Centro obtuvo del tribunal de Justicia una prórroga de 3 meses para culminar la investigación en contra del enfermero del IMSS, su esposa e hijo, vinculados a proceso por el asesinato de 5 miembros de una familia, crimen ocurrido a finales de junio del año pasado en la ciudad de Chihuahua.

Se trata de Jorge Alberto C., enfermero del Seguro Social, su hijo Jorge Alberto, y su esposa Lisseth C, investigados por la causa penal número 14/2019, por la que están vinculados desde hace 3 meses.

Justo en este septiembre vencía el plazo a la Fiscalía para culminar la indagatoria pero obtuvieron un nuevo plazo al 10 de diciembre, ya que falta revisar una serie de llamadas de los imputados y una pericial psicológica de un testigo menor de edad.

Ese crimen ocurrió el 29 de junio del 2018 en la casa de la familia Romero Armendáriz, quienes reclamaron a Jorge por no haberles cumplido un trato, en el que le habían dado medio millón de pesos para "saltarse" la lista de espera de donación de un riñón.

La relatoria oficial es que Jorge y su esposa estuvieron dentro de la casa de las víctimas y serían los autores del crimen.

Mientras tanto el hijo, también de nombre Jorge C., los habría esperado en el vehículo antes y después del asesinato, y juntos fueron a cenar unas tortas esa misma noche.

Sus presuntas víctimas fueron identificadas como María Romero Armendáriz, Ricardo Chávez Pérez, Daniela Romero Armendáriz, Daniel Gregorio Romero Vega y Rita Armendáriz Barraza.