Dan luz verde para construcción del CAM

Directivos y familiares quienes integran la sociedad de padres de familia de los Centros de Atención Múltiple (CAM), informaron respecto a los avances del proyecto del plantel en las canchas de la colonia Santo Niño, asunto en el que el Juez Octavo de Distrito dio ‘luz verde’ para seguir con obra en construcción, dieron a conocer ayer por la mañana.

Hilario De La Rocha, presidente de la sociedad de padres del CAM, señaló que existe un fallo de un juez federal en el que permite que la obra para la construcción del Centro de Atención Múltiple siga en proceso, luego de los procesos que han retardado por meses el proyecto.

Tras el retraso de la construcción, la sociedad de padres afirmó que probablemente el proyecto concluya en el mes de abril del año 2020, donde un total de 12 millones de pesos serán destinados para el equipamiento y la obra, proyecto que fusionará los planteles #7009 y #7010.

Respecto a la inconformidad de los vecinos de la colonia Santo Niño, Hilario De La Rocha comentó que la población de ese sector tiene un 45% de negocios, por lo que menos gente vive en el lugar, además de señalar que las canchas ‘’Pepe Castillo’’ no eran ya utilizadas diariamente por los vecinos, donde según reportes gente ajena a la colonia se escondían a realizar actos vandálicos y se reunían a consumir drogas.

‘’Es un gran proyecto que ayudara a que la población con discapacidad transite de otra manera ante la sociedad (…) hay gente que no acepta la construcción del CAM, que hasta han llamado a los niños ‘enfermitos’, yo les he comentado que son cuestiones congénitas, no hay una enfermedad como tal, estos planteles son de gran ayuda para los niños’’, comentó De La Rocha durante la rueda de prensa.

Además integrantes de la Sociedad de Padres, compartieron sus testimonios de vida respecto a la ayuda que reciben sus hijos con las terapias que se imparten en el Centro de Atención Múltiple, por lo que señalaron que ha sido muy difícil encontrar lugares adecuados y espacios para que los hijos puedan avanzar, y con este tipo de proyectos es de beneficio para ellos.

El edificio en construcción en la calle 27ª y J. Eligio Muñoz en la colonia Santo Niño, prestará los servicios educativos a niños con discapacidades, el cual contará con cinco salones con servicios sanitarios en cada salón, área administrativa, terapia física, aula sensorial y tres bodegas.

Padres de familia comentaron que dicho lugar es un punto estratégico por la cercanía de los hospitales, ya que hay niños que padecen de diferentes trastornos genéticos que tienen que ser atendidos de emergencia en un hospital.