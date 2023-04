Dan último adiós a menores fallecidos en carretera a Delicias

Chihuahua, Chih.- Amigos y familiares dieron el último adiós a los menores fallecidos el pasado domingo en un choque ocurrido en la carretera a Delicias.

El percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta tipo pick up se atravesó a un camión foráneo de pasajeros, provocando la muerte de tres personas en el lugar, otro más perdió la vida el lunes cuando recibía atención médica.

La misa se llevó a cabo en el templo ubicado en la colonia Villa Juárez, hasta donde acudieron decenas de personas para acompañar a los menores a su última morada.

Los fallecidos son Juan Essel C. R., de 19 años; Geovanni G. L., de 15 años; así como los gemelos Ricardo V. C. y Kevin Rogelio V. C., de 14 años.