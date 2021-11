Darán de baja a maestros que no regresen a clases

Chihuahua.- El secretario de Educación, Javier González Mocken, informó que todos los maestros que tengan asignación de plaza frente a las aulas deberán presentarse durante esta semana, ya que de no hacerlo serán dados de baja y en esto se incluye a quienes no hayan recibido su vacuna, pues el secretario consideró que se tiene una responsabilidad de cumplir con los protocolos de salud.

“Nosotros giramos un oficio a los dos subsistemas, tanto estatal como federal, para que a su vez bajaran a su estructura de cada una de las áreas mencionadas para que se exhortara y se ordenara a todos los maestros que deben de comparecer a clases. Todos los maestros que están asignados a plazas respectivas tienen que presentarse a clases presenciales y las gentes que no tengan certificado de vacunación o que no se quieran presentar, serán dados de baja, porque nosotros tenemos que tener una responsabilidad laboral frente al estado y la federación, que es el que les paga”, comentó.

Hasta el momento no se tiene un estimado de cuántos maestros se trata, sin embargo se les ha dado un término de una semana para conocer a detalle el número de maestros sin vacunación. Por lo que sólo tendrán hasta esta semana, para presentar el certificado quienes no cuentan con él, pues no habrá una nueva fecha límite.

“El tema es que ya se giró la orden la semana antepasada y ya recibieron los oficios tanto Seech como coordinación estatal y les vamos a dar un término de esta semana”, detalló y abundó que quienes se presenten y lleven su certificado de vacunación al durante estos días podrán reincorporarse sin problemas, quienes no lo hagan serán dados de baja.

El secretario puntualizó que son muchas las razones que los docentes dan para no recibir la vacuna, desde motivos de creencias personales entre otros. Lo que puntualizó sin embargo no puede justificar el cumplir con su relación laboral y por la seguridad de los niños y niñas.

fcordova@diarioch.com.mx